Murió la mujer que había sido atropellada por el tren en Lomas de Zamora

La mujer fue atropellada en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas.

Murió la mujer que había sido atropellada por el tren en la estación de Lomas de Zamora . Su familia había preguntado por ella en las redes sociales al ver que no aparecía.

El miércoles por la tarde, la señora había sido embestida en el cruce de barrera de Boedo-Fonrouge . La atropelló una formación que venía desde Plaza Constitución y que estaba por ingresar al andén 1 de la estación.

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Esta tarde. Accidente en la estación de Lomas: el tren atropelló a una mujer

La víctima fue rescatada con vida por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y luego trasladada al Hospital Gandulfo por una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas. Lamentablemente, no pudo sobrevivir.

Un tren arrolló a una persona en Lomas La formación venía desde Constitución, sentido Alejandro Korn. Una persona se habría arrojado a la altura del cruce de la calle Boedo. pic.twitter.com/nj7KJL4MeO

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , la mujer murió poco después durante su internación, a causa de las graves heridas provocadas por el impacto del tren. Los médicos no pudieron salvarle la vida.

Quién era la mujer atropellada en Lomas

La señora fue identificada como Mariela Robledo, según precisaron fuentes del caso. Su familia había denunciado su desaparición ese mismo día, al ver que no regresaba a su casa. De hecho, habían publicado su foto en las redes sociales para difundir la búsqueda.

Por desgracia, quienes la buscaban se enteraron del peor final a las pocas horas. La noticia de la muerte de Mariela generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y conocidos.

La búsqueda que había difundido la familia de la víctima en redes sociales.

Si bien la principal hipótesis era que la mujer había cruzado en forma imprudente, las averiguaciones posteriores indicaron que se habría tratado de un suicidio, según informaron las fuentes consultadas por este medio.

José, un amigo de la víctima, pareció confirmar esa hipótesis con un mensaje en Facebook. “Vuela alto, amiga. ¿Por qué tomaste esa decisión tan fuerte? Dale fuerza a tus hijos, a tus nietos y a tu familia. Se te va a extrañar. ¿Con quién voy a pelear y nos vamos a reír y sacar el cuero?”, posteó.