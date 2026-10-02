Suman una nueva sala de dermatología en Lomas para el cuidado de la piel

En Lomas de Zamora siguen fortaleciendo el acceso a la salud e incorporando servicios de atención especializada . El Municipio inauguró una nueva Sala de Microcirugías Dermatológicas en Temperley , que brinda atención gratuita para el cuidado de la piel .

El consultorio funciona en el Centro Integral de Salud Vicente López , ubicado sobre la calle Vicente López 963, donde los profesionales realizan procedimientos de baja complejidad , extirpación de lesiones cutáneas sospechosas y biopsias diagnósticas directas .

La incorporación de este servicio busca dar respuesta a la alta incidencia de patologías dermatológicas . En nuestro país, el c áncer de piel es el tipo de tumor más común y cada año se registran alrededor de 1.700 casos nuevos de melanoma , que es el subtipo más agresivo y peligroso. Los especialistas señalaran que cerca del 90% de los casos detectados en fases iniciales son curables, lo que vuelve fundamental el acceso rápido a la consulta médica y la realización de estudios diagnósticos preventivos .

En la Sala de Microcirugías Dermatológicas, los vecinos tienen una atención integral que abarca desde la revisión clínica hasta la resolución quirúrgica menor. Los interesados en sacar un turno tienen que comunicarse al 0800-122-5666 de lunes a viernes, de 8 a 20.

Avanzan las remodelaciones en los centros de salud

Los Centros Integrales de Salud (CIS) descomprimen los hospitales y son claves para la atención de los vecinos en los barrios de Lomas de Zamora. Desde el Municipio avanzan con remodelaciones para sumar nuevos consultorios y especialidades.

Hay dos obras que están a punto de finalizar en Llavallol. En el CIS 25 de Mayo, ubicado en Kurth 557, los trabajos ya superaron el 95% de ejecución e incluyen la puesta en valor de la recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología.

Mientras que el CIS Llavallol, que está sobre Pareta 593, también transita los últimos detalles para terminar con los trabajos en el lugar que se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia y psicología.

Por su parte, en el CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553) están haciendo los últimos trabajos para modernizar y mejorar los espacios donde reciben atención médica los vecinos. El proyecto incluyó refacciones en la recepción y administración, sala de espera, cocina, SUM, enfermería y farmacia, además de los sectores destinados a pediatría, ginecología, consultorios médicos y odontología.