Octubre rosa en Lomas: hacen mamografías gratuitas y sin turno previo

Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama , una enfermedad que tiene altos porcentajes de curación si se detecta a tiempo. En Lomas de Zamora van a hacer mamografías gratuitas para que las vecinas tengan acceso a los controles.

Desde el Municipio de Lomas informaron que, durante todo el mes, realizarán mamografías sin turno previo en dos centros de salud . En el Hospital Alende de Budge , ubicado sobre las calles Claudio de Alas y Azamor , la atención será de lunes a viernes, de 8 a 21. Las mujeres también podrán acercarse el sábado 3 y 17, de 8 a 18, y el lunes 12 (feriado) en el horario de 8 a 22.

Mientras que en el Centro Integral de Salud San Martín de San José , que está en Anchoris 3338 , la atención será de lunes a viernes, de 8 a 12. El único requisito para hacerse el estudio es llevar una orden médica.

Tanto el Alende como el CIS San Martín tienen mamógrafos de última tecnología que permiten ver imágenes muy iniciales de un cáncer de mama. También sirven para identificar quistes y patologías benignas, y ver la evolución y cambios de la mama a lo largo de los años.

Mamografías en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora

El Hospital Gandulfo también se suma a la concientización sobre el cáncer de mama con jornadas de mamografías sin turno previo que se llevarán a cabo del lunes 5 al viernes 9 de octubre, a partir de las 8, en la calle Cevallos 21.

La iniciativa es para mujeres a partir de los 40 años que no tengan una mamografía hecha en los últimos 12 meses. Las profesionales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes atenderán por orden de llegada (los cupos son limitados) y no se requiere orden médica.

En nuestro país se diagnostican alrededor de 20 mil casos de cáncer de mama por año. Gracias a los avances científicos, los porcentajes de curación rozan el 100% lo que que refuerza la necesidad de no postergar los controles.

Los especialistas recomiendan una mamografía anual a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes familiares, o bien comenzar 10 antes de la edad en que se le diagnosticó la enfermedad a un familiar directo.