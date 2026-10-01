La Fundación Vida Nueva de Lomas participó de un encuentro con el Papa León XIV en Roma

Luis Suárez , presidente y fundador de la Fundación Vida Nueva de Lomas de Zamora , participó del encuentro “Adicción en América latina” en Roma. El Papa León XIV destacó el rol de las familias y de la comunidad para acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos.

El encuentro tuvo como eje la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y acompañamiento, y de generar respuestas que contemplen no sol a las personas que atraviesan consumos, sino también a su entorno.

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Durante la audiencia, León XIV remarcó el papel de la familia como una de las principales herramientas de prevención y acompañamiento y llamó a construir una iglesia cercana a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, desde la cuenta oficial de la fundación detallaron que expresó: "Construyamos una Iglesia que se detiene, se acerca, se conmueve, unge las heridas, alimenta y se convierte en hogar".

Suárez en diálogo con La Unión contó que estuvieron tres días elaborando una presentación de un manual elaborado por la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones (PLAPA), impulsado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), "quien presentó al Vaticano y por supuesto al Papa el manual de adicciones", detalló.

El material reúne años de experiencia en el abordaje de los consumos problemáticos y propone herramientas para que las comunidades puedan acompañar a las personas que atraviesan estas situaciones. "Es un manual que encierra muchos años de trabajo y mucha experiencia en el abordaje del consumo problemático. Tiene una respuesta pastoral de lo que se viene haciendo dentro de la Iglesia Católica y cómo acompañar a las personas que están padeciendo el consumo problemático", explicó.

El documento busca además acercar la fe y la ciencia, y propone una mirada abierta que pueda adaptarse a las distintas realidades de las comunidades. Se encuentra disponible de manera digital y gratuita para su consulta. Según explicó Luis, se trata de una herramienta abierta que busca recibir aportes y actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades sociales y los cambios en los consumos.

"La particularidad es que no tiene una respuesta cerrada. Tiene respuestas muy abiertas y cada uno la va incorporando en su lugar de trabajo, en su barrio, en su provincia o donde esté, de la manera que lo considere", comunicó.

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"La Fundación trata de ser una familia"

Uno de los desafíos que enfrenta actualmente la organización, según explicó Suárez, es el acompañamiento de personas que llegan a tratamiento sin una red familiar que pueda sostenerlas. "Hoy tenemos una realidad muy cruda: la mayoría de los pibes y pibas que vienen en busca de ayuda no cuentan con una familia porque las familias también están en consumo", señaló.

Frente a esta realidad, sostuvo que el objetivo es que la institución no sea solamente un espacio de recuperación, sino también un ámbito de contención. "Hay una familia completamente rota y la Fundación lo que trata de hacer es empezar a no ser un centro de recuperación, sino tratar de ser una familia que lo abraza, una familia que lo contiene y una familia que lo acompaña en el proceso de recuperar su vida", expresó y subrayó: "Creemos firmemente que una persona se puede recuperar en un ambiente comunitario".

Suárez se encontró con el Papa en Roma.

El desafío después del tratamiento

Desde ese abordaje, el trabajo también incluye la recuperación de los vínculos, la educación y la preparación para una futura inclusión social. Suárez señaló que uno de los principales obstáculos aparece cuando las personas terminan su proceso de tratamiento y deben volver a insertarse en la sociedad. "Hay muchas personas que tienen antecedentes penales y eso ya les limita mucho la posibilidad de un trabajo digno", detalló.

Por eso, la Fundación que hoy trabaja con más de 120 chicos y chicas, incorpora la etapa que llaman inclusión social en la quienes terminan el tratamiento pueden participar de cooperativas de trabajo y comenzar a adquirir herramientas laborales. También acompañan la finalización de los estudios primarios y secundarios que quedaron postergados durante los años atravesados por el consumo. "Necesitamos de una sociedad que le dé trabajo, que lo abrace, que lo comprenda y que lo acompañe en una reinserción social", planteó Suárez.

En ese sentido, cuestionó que el debate sobre consumos problemáticos y delitos se reduzca únicamente al encierro y reclamó mayor cantidad de espacios de contención, educación y aprendizaje, "tenemos una sociedad bastante cerrada en ese aspecto", enfatizó.

"Para encontrar una verdadera solución tenemos que empezar a pensar entre muchos actores: educación, Provincia, Nación, municipios. Tenemos que pensar espacios de protección donde realmente la respuesta sea que una persona se pueda reincorporar a la vida social sin lastimar a nadie", expresó.

La Virgen de Luján y un mensaje de esperanza

En paralelo, la fundación fue elegida para llevar la Virgen Peregrina de Luján en una de las primeras etapas de la peregrinación, de Liniers a Merlo.

Para Suárez, la elección representa tanto un reconocimiento a la trayectoria de la institución como una responsabilidad. "Sabemos que la Virgen de Luján es patrona de nuestra patria y la verdad es que llevando a la Virgen estamos contagiando mucha esperanza", detalló y subrayó "no es que nosotros caminamos con la Virgen, sino que la Virgen camina con nosotros".

“Más allá de que las cosas hoy no estén tan bien, hay un Dios que no nos abandona y hay una Virgen que camina con nosotros”, expresó. Y agregó: "La salida es en comunidad y con una unión muy fuerte entre todos los argentinos".

León XIV visitará la Argentina

De cara a la visita del Papa prevista para noviembre, Suárez contó que desde la Fundación esperan conocer el recorrido que realizará hasta el Cottolengo Don Orione, para definir cómo participarán.

La intención, según explicó, es que los jóvenes puedan acercarse a recibir al sumo pontífice durante su paso por la zona "Son más de 120 jóvenes que están en proceso, más las familias que acompañan, y vamos a hacer lo posible para estar recibiéndolo en el paso que haga hasta el Cottolengo", adelantó. Respecto a la posibilidad de acompañar la actividad en Luján, señaló que todavía se encuentra en evaluación debido a la cantidad de personas que implicaría trasladar y los costos.