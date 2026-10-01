Mauricio Pellegrino sobre el arbitraje en Rosario: "Ojalá lo deportivo sea lo determinante"

Este jueves, Mauricio Pellegrino brindó una conferencia de prensa previa al partido que Lanús jugará el próximo sábado frente a Newell’s , en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la 11º fecha de la zona A del Torneo Clausura . El DT abordó varios temas: lesionados, el rival, arbitraje, racha adversa y mucho más.

El entrenador de Lanús trazó un paralelo sobre el rival al que enfrentaron en el primer semestre del año y este del sábado, resaltando que ha “elevado el nivel” como equipo y será un partido “durísimo” para sus dirigidos.

“Tenemos un partido con un equipo que ha tenido una mejoría notable si tomamos con referencia el partido que hemos jugado en casa. Han incorporado jugadores de mucha capacidad y han elevado muchísimo su juego colectivo a todos niveles. Eso habla del trabajo que están haciendo y sobre todo de local con su público tenemos un partido durísimo en el cual vamos a necesitar mucho para poder tener posibilidades”, expresó Mauricio Pellegrino.

La designación de Darío Herrera como árbitro no fue bien recibida en Lanús por sus antecedentes desfavorables cada vez que lo dirigió. El técnico mostró cautela a “centrarse” en lo que su equipo haga dentro de la cancha.

Conferencia de Mauricio Pellegrino previa al partido contra Newell’s: https://t.co/AhmGZ2VjyC pic.twitter.com/BYpvHB7Lgy — Club Lanús (@clublanus) October 1, 2026

“Lo que nos toca es centrarnos en lo que podemos hacer. En esos aspectos, vuelvo a repetir siempre lo mismo, poco podemos hacer más que tratar de crear situaciones, tratar de no poner en riesgo lo mejor que sabe hacer el equipo, tratar de defender bien, marcar goles, y ante eso creo que hay muchas cosas que nadie puede evitarlas. Entonces lo que nos corresponde es centrarnos en lo futbolistico y con el tema del arbitraje ojalá que no se hable de ello, deseando que lo deportivo sea lo más determinante en este encuentro”, afirmó.

Lanús lleva 10 partidos sin triunfos en el Parque Independencia, donde festejó por última vez en el Torneo Final 2013 bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. “Las estadísticas no juegan”, sostuvo el cordobés.

“Es un detalle, suelo creer o creo mejor dicho, que las estadísticas no juegan, es un detalle que uno a veces lo mira, lo estudia, pero cada partido es una historia diferente. Queremos construir un buen partido, hemos trabajado para eso, entrenado a conciencia para tratar de que sea difícil para el rival y que tengamos posibilidades. Lo veo al equipo preparado, tenemos jugadores que han elevado su nivel, para ambos es un partido complejo”, dijo el DT.

Lanús goleó 5-0 en el Torneo Apertura.

En ese sentido apuntó que “Newell’s es un buen equipo, nosotros también y va a ser un partido competitivo, cerrado. Mirar un poco lo que pasó anteriormente creo que sirve para aprender esas lecciones, el por qué, a veces estudiar, qué jugadores estuvieron, a veces me gusta preguntar qué paso en equis partido usándolo como referencia. Pero bueno, cambian los entrenadores, un poco los momentos, ojalá que podamos tener un buen encuentro a pesar del pasado”.

La posibilidad del público visitante

Lanús todavía no pudo contar con sus hinchas fuera de la Fortaleza. Sin contar el viaje a Rosario, tiene que ir a Vicente López, Banfield y Santiago del Estero.

“Cada vez que tenemos un partido con público visitante y más con nuestra gente nos ayuda saber que están ahí, vuelve ese folklore de ida y vuelta de las hinchadas, volver a revivir eso. Sabemos de la dificultad que conlleva detrás de las fuerza del orden, política, ponerse de acuerdo, la seguridad de la gente, de todos los que viajan habitualmente”, enfatizó Mauricio Pellegrino.

“Ojalá que nos pueda tocar, necesitamos primero el mejor funcionamiento posible y para eso nuestra gente nos ayuda y da el empujón”, insistió.

¿Marcelino Moreno de arranque?

Marcelino Moreno sumó sus primeros minutos oficiales ante Estudiantes de La Plata y, posteriormente, en el amistoso con Huracán. Con varios lesionados en el plantel, que esté desde el comienzo en Rosario para el entrenador “es una posibilidad, lo vi bien esta semana, la verdad estamos contentos con lo que viene haciendo, los minutos que jugó el otro día, como entrenó esta semana, está haciendo el 100% de los entrenamientos, vemos que los completa bien, que los termina bien, con bastante frescura”.

Agregó que “no tengo dudas que va a terminar bien, está en ascenso y eso para mí es una buena noticia. Hay algunas posiciones sí que tenemos dudas, pero sí que hoy podemos contemplarlo para que pueda empezar”.

“Respecto a Felipe (Peña Biafore) y Ramiro (Carrera) han hecho una parte con el equipo y otra parte a nivel individual. Lo vemos difícil por el riesgo que tenemos. Felipe vino jugando más asiduamente, Ramiro es una situación más prolongada, pero lo vemos difícil que estén para poder viajar”, confió el estratega Granate.