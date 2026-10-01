Dedica su vida a preservar y documentar la historia de Lomas de Zamora en sus escritos

Con el talento nato en la escritura y la pasión por investigar, el vecino de Lomas Roberto Vicchio ha forjado un extenso camino de reconocimiento a través de la edición de una revista y la publicación de libros. Aunque su profesión es decorador de vidrieras, su profundo amor por el barrio lo ha llevado a ganar premios y distinciones.

Con 79 años pasa horas frente a la computadora para subir fotos de lugares históricos de Lomas junto a sus escritos que llaman la atención de los vecinos porque los transporta a recuerdos olvidados. Su objetivo desde hace muchos años es preservar la historia local a través de su trabajo.

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"Hace más de 20 años que decidí crear la revista 'Lomas y su gente' con la que obtuve varios premios, fue declarada de interés municipal por su valioso aporte a la difusión de la cultura y la historia local de Lomas de Zamora", contó Vicchio sobre ese ejemplar que si bien se dejó de imprimir, sigue vigente a través de sus redes sociales.

Vicchio es del Barrio Villa Galicia de Lomas. Llegó en el año '49 cuando todo era campo, según recordó, y desde allí comenzó a mirar el barrio con el objetivo de resaltar no sólo los lugares, también a algunos personas. "Guardo en mi memoria y en mi mente todo el barrio", aseveró.

Su arraigo por el lugar donde creció también lo llevó a dejar todo plasmado en el exitoso libro y multipremiado "Así era mi barrio, Villa Galicia su historia y su gente", en el cual recopila las anécdotas, fotografías, historias y recuerdos de vecinos de Galicia.

En sus más de 300 páginas relata cambios y crecimientos del barrio porque aseguró que la historia de un barrio es imprescindible para su posterioridad. "Para algunos, recordar el pasado puede ser nostálgico, para otros, revelador", dijo Vicchio, quien comenzó a recopilar por hobbie, anécdotas, historias, fotografías y relatos de los vecinos de Galicia -de la localidad de Temperley-.

"Trabajaba de cadete en un negocio de Lomas y ahí comencé a recorrer mucho. Siempre me gustó investigar y conocer historias. Por eso comencé a juntar material, fotos y personajes de la zona", contó Vicchio que se convirtió en un referente de la zona y un historiador de Lomas.

Disfrutar del trabajo

Pero lo que más rescata de lo que comenzó hacer hace tanto tiempo es lo que disfruta: "Me apasiono cuando tengo que escribir, buscar material sobre algún lugar. Tengo un dicho que no es mío sobre que esto es un trabajo y el trabajo es la diversión más barata. Yo lo siento así, es una descarga a tierra. Me paso horas frente a la PC trabajando para subir material", confesó.

Según contó, guarda todo el material en carpetas detalladas por lugares, comercios y hasta figuras que han sido parte o pasado por Lomas. Proyectos no le faltan porque contó que hasta tiene escrito una novela policial que tiene como escenario principal a Lomas y un libro de poemas listos para editar, pero afirmó que por ahora no hay presupuesto.

"Tengo más de 20 carpetas con material histórico guardadas", confesó el vecino que además contó que en su casa cuenta con una biblioteca con más 1.500 libros.

Ahora les está haciendo notas a todos los médicos Hospital Gandulfo y de todo Lomas. "También estoy investigando sobre todos los presidentes que pasaron por Lomas y los comercios centenarios", adelantó.

También está terminando con la historia detallada de los cines y teatros de Lomas. "A mis 79 años, para mí dedicarme a esto es un gran entretenimiento porque me gusta y mucho. Me lleva tiempo, casi todo el día, pero me genera placer y no lo cambio por nada", expresó convencido.

Lo que más le gusta es la devolución de la gente. "Lo que subo va teniendo repercusión, me ayudan los comentarios de la gente que además me piden material de Lomas y que el vecino esté atento a lo que publico me genera mucha satisfacción", asumió con total responsabilidad.

Una historia que lo marcó para siempre

Si bien Vicchio desde muy chico se sintió atravesado por la historia de Lomas porque comenzó a trabajar a sus 13 años en un comercio y allí empezó a juntar material, lo que lo marcó para siempre fue crear la revista Lomas y su Gente, que llegó en un momento muy difícil para él y su familia.

"Fue en plena crisis de 2001. El trabajo de decoración de vidriera al que me dedicaba se vino abajo y mi hija cumplía los 15 años. Me desesperé porque para un padre no poder festejarle un hecho tan importante a su hija es muy duro", comenzó contando sobre el nacimiento de una revista que lo salvó. "Me llamó el dueño de un negocio y fue cuando se me ocurrió crear la revista, le llevé la idea a mi esposa y juntos comenzamos a recopilar material y se publicó".

Fue así que el 7 de julio de 2002 salió el primer ejemplar de la revista y el 25 de septiembre, Vicchio estaba festejando el cumpleaños de su hija. Luego, llegaron los premios, los reconocimientos y todo un camino que está disponible para todo lomense que quiera ver el material editado de Vicchio en la Biblioteca Gutiérrez de Lomas, en la Biblioteca Mentruyt, en la Escuela N°13, en el Museo Americanista y en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires ubicada en CABA.

Para ver las publicaciones de Vicchio entrar en: https://www.facebook.com/roberto.vico o en la cuenta de Instagram @lomasysugente