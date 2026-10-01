jueves 01 de octubre de 2026
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1 de octubre de 2026
Educación.

Orientación vocacional: acompañan a los estudiantes de Lomas a pensar su futuro

El Municipio realiza talleres gratuitos en las escuelas para que alumnos reflexionen sobre sus intereses, vocación y proyectos de vida.

Talleres para ayudar a los jóvenes de Lomas a proyectar su futuro.

Talleres para ayudar a los jóvenes de Lomas a proyectar su futuro.

Muchos estudiantes tienen dudas sobre la carrera que van a estudiar después de la escuela. Para acompañar este proceso, el Municipio realiza talleres gratuitos de orientación vocacional en Lomas de Zamora.

Los últimos encuentros se hicieron en las secundaria N°26 (Budge) y N°68 (Lomas), donde los alumnos de 6° año tuvieron un espacio de reflexión sobre la vocación, la profesión, el proyecto de vida y los oficios.

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Los últimos encuentros se hicieron en las secundaria N°26 y N°68.

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"Los estudiantes fueron invitados a pensarse a sí mismos, profundizar sus preguntas y reflexionar sobre cómo sus intereses, deseos y perspectivas pueden proyectarse hacia el futuro. A través de preguntas construimos una guía para que puedan seguir reflexionando durante lo que resta del año y contar con más herramientas al momento de tomar decisiones sobre su futuro", informaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

Los chicos también recibieron información sobre Aprender Lomas, la plataforma digital que concentra toda la información sobre más de 570 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en 59 instituciones.

La Universidad de Lomas de Zamora ayuda a los jóvenes a elegir su futuro

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) sigue fortaleciendo los vínculos con las escuelas secundarias y acompañando a los jóvenes en sus procesos de orientación vocacional.

En el marco del proyecto "La UNLZ un lugar para vos" recibieron a más de 600 alumnos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús y Cañuelas que participaron de un taller de orientación vocacional, recorrieron las cinco facultades, conocieron sus propuestas académicas y pudieron acercarse a la vida universitaria a través de charlas, stands y visitas guiadas.

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