La Escuela Secundaria N°12 de Banfield lanza un desafío por la paz que buscan que se replique

La Escuela Secundaria N°12 de Banfield se compromete con el Día Internacional de la Paz y busca que se replique al mundo.

La Escuela Secundaria N°12 prepara un festejo por el Día Internacional de la Paz que tendrá lugar este viernes para que los jóvenes puedan comprometerse con la "reflexión y el intercambio para favorecer la convivencia".

En Larroque 150, Banfield se va a realizar un acto muy particular pionero en Lomas ya que se hace por primera vez, según destacaron las autoridades del establecimiento educativo. A partir de las 10 de la mañana arrancará la jornada que promete ser histórica.

"Cada integrante está preparado para actuar y leer mensajes sobre el Día de la Paz y además los mismos alumnos se van a encargar de la decoración de la escuela", adelantó Graciela Pagano, vice directora de la Secundaria N°12.

La idea es que el proyecto que nace desde la escuela de Banfield, el cual apunta a poner a las y los jóvenes en movimiento por la paz llegue a todos lados y se replique. "Nucleados en sus Centros de Estudiantes, llevarán una posta de escuela en escuela, con un desafío: que llegue al mundo", declararon desde la Secundaria N°12.

El evento que tendrá lugar por primera vez en Lomas se denomina La Posta Planetaria por la Paz (PPP) creada por la profesora de Comunicación, Cultura y Sociedad, Ljúbiça Yanina Alvarado Céspedes, junto con sus estudiantes de 5º año de la Escuela Secundaria Nº 12 de Banfield que cuenta con el apoyo de sus directivos.

La propuesta nace de "un axioma que funciona como motor del proyecto: si quienes defienden la paz no actúan, otros decidirán por ellos". Los estudiantes hicieron propia esa premisa y la transformaron en acción, según contaron.

Una propuesta basada en relevos

El proyecto inspirado en una carrera de relevos, permite que la propuesta vaya a un Centro de Estudiantes que reciba la posta, organice un acto por la paz y luego la entregue a otro Centro de Estudiantes para continuar el recorrido. Por eso, la posta está representada por un flyer, acompañado por el proyecto que fundamenta la iniciativa.

Junto con los directivos de la escuela y toda la comunidad educativa se va a proceder a este acto invita a los estudiantes a actuar, a leer mensajes y a actuar por la paz. "La apropiación fue tal del proyecto que hasta quienes al principio se habían negado rotundamente a actuar por su timidez terminaron dando un paso adelante. La estimulación y el entusiasmo de los grupos hicieron posible una transformación: 'Profe, quiero actuar. Quiero actuar por la paz', dijeron", confesó Pagano que junto a la profesora de comunicación cultura y sociedad de 5° año, Yanina Alvarado están al frente de la organización.

Los estudiantes de 5º año se movilizaron y trabajaron activamente para concretar el acto: idearon, organizaron, produjeron, consiguieron materiales, compraron, cortaron y prepararon cada detalle. El proyecto pasó así del papel a una experiencia colectiva.

"Lo que queremos transmitir es que esto se convierta en una propuesta sin política partidaria y bajo el principio de no adscripción política: un espacio de encuentro en torno a un propósito común, donde las diferencias ideológicas no son el eje, sino la construcción colectiva de una cultura de paz", explicaron.

Pagano manifestó que en la escuela junto al centro de estudiantes, decidieron incorporar esta fecha como un proyecto institucional. "Por su carácter innovador se trata de convertir una conmemoración en una acción que circule y se multiplique. Las y los jóvenes reciben la posta, organizan, participan y la entregan a otros jóvenes", recalcaron.

Por primera vez en Lomas

La propuesta es pionera ya que se trata de la primera vez que se propone realizar un acto por la paz con estas características. "Pero el desafío no termina ahí: la posta busca avanzar de escuela en escuela, de distrito en distrito y de provincia en provincia, hasta llegar al mundo. Porque el proyecto parte de una convicción: las y los jóvenes tienen el ímpetu y la fuerza para transformar el mundo", aclararon desde la escuela.

Sobre lo que sucederá en el transcurso del acto adelantaron que cada acto culminará con el Himno a la Alegría, de Ludwig van Beethoven, como símbolo de fraternidad y esperanza.

"Una posta. Una generación. Un mensaje que puede llegar cada vez más lejos: la paz". concluyeron.