Quién oficiará la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El hermano Rodrigo de Paul, Guido de Paul será quien oficie la unión simbólica entre el jugador de la Selección Argentina y la cantante Tini Stoessel durante la celebración que la pareja realizará el próximo 19 de diciembre en la Argentina.

El vínculo entre el futbolista y su hermano, ocupa un lugar especial en su vida. Por tanto, se conoció que la ceremonia no será un casamiento legal, sino una unión simbólica en la que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarán su relación frente a sus familiares y amigos.

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La celebración tendrá lugar en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, y la fecha prevista es el 19 de diciembre. Además, la invitación que comenzó a circular establece las 21 como horario de inicio y el evento contaría con aproximadamente 300 invitados.

Guido oficiará la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

La pareja había confirmado su compromiso el pasado 11 de agosto, cuando Tini Stoessel publicó un video en sus redes sociales en el que mostró parte de los preparativos y expresó su entusiasmo por el casamiento. “Me caso”, había anunciado la cantante en aquella publicación.

La cantante y el futbolista comenzaron su relación en 2021 y oficializaron su noviazgo a principios de 2022. Tras un período de separación, ambos retomaron su vínculo y posteriormente confirmaron sus planes de casamiento.

La celebración reunirá a figuras vinculadas al espectáculo y al fútbol. Entre los nombres mencionados como posibles invitados aparecen María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Steffy Roitman, Ricky Montaner, Alejandro Sanz y Susana Giménez.

Mientras que por el lado del futbolista se espera la presencia de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Sergio “Kun” Agüero y Nicolás Otamendi, entre otros.