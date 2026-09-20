Se viene el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: ¿están invitados los padres de la cantante?

Se viene el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Yanina Latorre reveló un dato inesperado sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul : aseguró que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera , padres de la cantante, por ahora no forman parte de la lista de invitados a los momentos más íntimos de la celebración que prepara la pareja.

La información fue dada a conocer por la conductora en Sálvese Quien Pueda , donde explicó que habrá diferencias entre los invitados que participarán de la fiesta y quienes compartirán con la pareja los momentos más privados.

“Casi todos los famosos como Susana Giménez están invitados a la noche, con 300 personas. A la tarde, son pocos, los que duerman ahí, familiares muy allegados”, detalló Yanina Latorre .

En ese contexto, la periodista se refirió puntualmente a la presencia de los padres de Tini Stoessel y lanzó una definición que llamó la atención .

“Obviamente, la mamá y el papá de Tini por ahora no están invitados”, afirmó. Luego, ante la situación del hermano de la cantante, agregó: “Y el hermano todavía no lo sé”.

Cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Según contó Yanina Latorre, la celebración tendrá distintos momentos y la pareja reservó una parte de la jornada para un grupo reducido de personas cercanas.

La boda está prevista para el 19 de diciembre y, de acuerdo con la información brindada en el programa, no se tratará de un casamiento legal. “No es un casamiento legal. Tini y De Paul, el 19 de diciembre, van a hacer una unión, van a coronar y van a festejar el amor que se tienen”, explicó Latorre.

Además, señaló que el evento tendrá una duración de cuatro días y que estará inspirado en la historia de amor de la cantante y el futbolista.

“El evento lo escribió Tini como escribió Futttura. Con Rodrigo se sentaron, se basaron en su historia de amor”, contó la conductora.