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20 de septiembre de 2026
Los detalles.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: cuánto costarán las entradas para ir al Monumental

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección ante Benín el 6 de octubre en el Monumental. Las entradas salen el 22 de septiembre.

Se conoció el valor de las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.&nbsp;

Se conoció el valor de las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. 

Lionel Messi tendrá su despedida oficial de la Selección argentina el martes 6 de octubre, cuando el equipo de Lionel Scaloni enfrente a Benín en el Monumental. La AFA informó que las entradas para ese partido se pondrán a la venta el martes 22 de septiembre, con precios que van de $29.000 a $480.000.

La venta de entradas para los dos amistosos que la Selección argentina disputará en el Monumental comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 y se realizará exclusivamente a través de Deportick.

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Messi tendrá su despedida en el estadio Monumental el 6 de octubre

Los partidos serán ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y Benín, el martes 6. Este último tendrá un atractivo especial: será el encuentro elegido para la despedida oficial de Messi del seleccionado en el país.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi

La AFA estableció los siguientes valores para los encuentros en el estadio de River:

  • Popular: $90.000.

  • Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

De esta manera, quienes quieran estar en el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina deberán afrontar un precio que puede llegar a $480.000, dependiendo de la ubicación.

La despedida tendrá además una condición diferente respecto de los otros amistosos. La AFA informó que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso participarán del encuentro del 6 de octubre.

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