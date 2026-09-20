La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: cuánto costarán las entradas para ir al Monumental

Se conoció el valor de las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.

Lionel Messi tendrá su despedida oficial de la Selección argentina el martes 6 de octubre, cuando el equipo de Lionel Scaloni enfrente a Benín en el Monumental. La AFA informó que las entradas para ese partido se pondrán a la venta el martes 22 de septiembre, con precios que van de $29.000 a $480.000.

La venta de entradas para los dos amistosos que la Selección argentina disputará en el Monumental comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 y se realizará exclusivamente a través de Deportick .

Último momento. Messi tendrá su despedida en el estadio Monumental el 6 de octubre

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Los partidos serán ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre , y Benín, el martes 6 . Este último tendrá un atractivo especial: será el encuentro elegido para la despedida oficial de Messi del seleccionado en el país.

La AFA estableció los siguientes valores para los encuentros en el estadio de River:

Popular: $90.000.

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

De esta manera, quienes quieran estar en el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina deberán afrontar un precio que puede llegar a $480.000, dependiendo de la ubicación.

La despedida tendrá además una condición diferente respecto de los otros amistosos. La AFA informó que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso participarán del encuentro del 6 de octubre.