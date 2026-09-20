La Diócesis de Lomas de Zamora llevará la imagen cabecera de la Virgen a Luján

Lomas tendrá a cargo a la Virgen durante los más de 60 kilómetros hacia Luján.

La Diócesis de Lomas de Zamora será protagonista de una nueva edición de la Peregrinación Juvenil a Luján , este año tendrá la misión de portar y custodiar la imagen cabecera de la Virgen durante el recorrido que une el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con la Basílica de Luján.

La tradicional caminata se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Durante más de 60 kilómetros, la imagen será acompañada por jóvenes y servidores de la diócesis hasta su llegada a la Casa de la Madre, en una de las manifestaciones de fe popular más multitudinarias de la Argentina. La designación de Lomas de Zamora se produce en un año especialmente significativo para la comunidad católica, a pocas semanas de la prevista visita del papa León XIV a la Basílica de Luján, el próximo 11 de noviembre.

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"Como los últimos años, llevar la imagen cabecera está a cargo de las diócesis, este 2026 le toca a la Iglesia en Lomas de Zamora", detallaron en la publicación de Instagram.

Como los últimos años, llevar la imagen cabecera está a cargo de las diócesis, este 2026 le toca a la Iglesia en Lomas.

Para la Diócesis de Lomas de Zamora, el desafío comenzará mucho antes de ponerse a caminar, durante estas semanas, las comunidades, parroquias y grupos juveniles se encuentran organizando su participación y preparando el acompañamiento de la imagen que encabezará la peregrinación.

Portar a la Virgen durante todo el trayecto implica también asumir una tarea de servicio hacia quienes se sumen a la caminata. La imagen será el punto de encuentro de los peregrinos que, desde distintos lugares, se acerquen para compartir parte del camino y llegar juntos a Luján.

El camino hacia Luján

La salida oficial será el sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana, desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, los peregrinos emprenderán el camino hacia Luján por la Ruta Nacional 7, parroquias, capillas, grupos de jóvenes, familias, organizaciones y comunidades de distintos puntos del país se preparan durante septiembre para participar.

La caminata no supone solamente un desafío físico. Para quienes participan, el recorrido representa una experiencia espiritual y comunitaria, en la que cada paso está acompañado por intenciones, agradecimientos, pedidos y esperanzas.

Será la edición 52 de la Peregrinación a Luján.

Solidaridad a lo largo del recorrido

Como parte de la propuesta, los organizadores solicitan a los peregrinos llevar un alimento para donar a Cáritas, reforzando la dimensión solidaria de la jornada. A lo largo del camino habrá puestos gratuitos de apoyo e hidratación sostenidos por miles de voluntarios. Los servidores ofrecerán agua, mate cocido, galletitas, barritas y frutas, además de acompañar y alentar a quienes atraviesen los momentos más exigentes de la caminata.

También funcionarán puestos sanitarios con médicos, enfermeros y emergentólogos. El operativo de asistencia, salud y seguridad estará desplegado durante toda la jornada, desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá dos celebraciones centrales, la primera será la misa arquidiocesana del sábado a las 23.30, que se celebrará durante el desarrollo de la peregrinación y acompañará a los caminantes en el tramo final de la jornada. La segunda será la misa central del domingo a las 7, en el altar levantado frente a la Basílica de Luján, en el marco de la llegada de los peregrinos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Peregrinacion Juvenil a Lujan (@laperelujan) El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá dos celebraciones centrales.

Una tradición que nació en 1975

La Peregrinación Juvenil a Luján tuvo su primera edición el 25 de octubre de 1975, cuando unos 30.000 jóvenes caminaron hasta la Basílica bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”.

Desde entonces, la convocatoria fue creciendo año tras año hasta transformarse en una de las manifestaciones de fe mariana más multitudinarias del país. Con el paso de las décadas, cientos de miles de peregrinos se sumaron a una tradición que atraviesa generaciones y que cada octubre vuelve a poner a Luján en el centro de la vida religiosa y comunitaria argentina.