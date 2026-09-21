Día del Estudiante: cómo se vive la fecha en las escuelas de Lomas

El Día del Estudiante tiene una historia vinculada con Domingo Faustino Sarmiento.

Este 21 de septiembre, Día de Estudiante , dos instituciones educativas de Lomas de Zamora preparan una jornada que combina festejo y aprendizaje. Mientras el Instituto Nuestra Señora del Carmen pone el acento en la comunidad educativa y las actividades compartidas, el CPI N° 1 también trabaja el origen histórico de la fecha.

En el Instituto Nuestra Señora del Carmen, María del Carmen Arabetti, directora del nivel secundario, explicó que septiembre es un mes en el que se trabajan distintas conmemoraciones relacionadas con quienes integran la comunidad escolar.

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Por eso, el Día del Estudiante adquiere un sentido institucional que excede a los alumnos. La celebración suele estar organizada por estudiantes de los años superiores y cuenta con la participación de docentes, preceptores y bibliotecarios. En algunas oportunidades también se invita a las familias.

Disfraces, bailes y actividades compartidas forman parte de la jornada. Para la institución, se trata de generar un espacio diferente dentro de la vida escolar, donde los distintos integrantes puedan encontrarse desde un lugar recreativo.

En cuanto al origen histórico de la fecha, Arabetti señaló que no suele ser un contenido específicamente trabajado en la institución. La celebración fue adquiriendo un significado propio relacionado con la identidad y la pertenencia a la escuela.

En el Centro de Promoción Integral de las Infancias (CPI) N° 1, ubicado en Caaguazú 981, San José, el abordaje de las efemérides tiene un componente histórico más marcado.

Claudia Rabaza, directora del establecimiento, explicó que la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento (considerado el "padre de la escuela pública") se trabaja especialmente alrededor del 11 de septiembre, Día del Maestro. La institución organiza clases abiertas, teatro leído, transmisiones por streaming y podcasts vinculados con las efemérides.

El CPI N° 1 cuenta con una matrícula de 200 alumnos distribuidos en dos turnos y recibe chicos de hasta 13 años.

Para los estudiantes de mayor edad, el 21 de septiembre conserva también el vínculo con la repatriación de los restos de Sarmiento. Sin embargo, al igual que en otras instituciones del país, la jornada mantiene su costado recreativo.

Así, el Día del Estudiante reúne dos dimensiones que conviven en las escuelas: el conocimiento de una fecha con raíces históricas y la posibilidad de generar un momento de encuentro, celebración y participación dentro de la comunidad educativa.