El Día del Estudiante Solidario celebra sus 20 años con León Gieco y otros artistas

El Día del Estudiante Solidario cumple 20 años y la nueva edición del festival reunirá a grandes artistas que acompañan esta causa de la llamada Tragedia de Santa Fe desde sus comienzos, entre ellos León Gieco y Los Auténticos Decadentes, el 8 de octubre en el Teatro Ópera.

La edición tendrá la participación de Hilda Lizarazu y Mía Folino, Bahiano, Iván Noble, Eruca Sativa, Sandra Vázquez, Luis Gurevich junto a Fernando Kabusacki y David Tagger, Alin Demirdjian, Yoana Gieco & Alejo León y May Santoro , entre otros artistas invitados.

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Desde la ONG Conduciendo a Conciencia invitan a todos a ser parte de este encuentro solidario en el Teatro Ópera y a compartir el lema “SER SEMILLA”, presente en la canción “8 de Octubre”, escrita por León Gieco y Luis Alberto Spinetta, una obra que cobra especial significado en esta edición de los 20 años.

“El camino recorrido en estos 20 años, en los que conmemoramos el ‘Día Nacional del Estudiante Solidario’, nos ha dado la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la siniestralidad vial, intentando que los medios de comunicación visibilicen frente a la opinión pública que existe un problema sin resolver. Hay un doble objetivo a alcanzar, por un lado, que los gobiernos tomen medidas, y por otro que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen”, expresaron en un comunicado la ONG Conduciendo a Conciencia – Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Santa Fe. Asociación Civil.

Leon Gieco será para del festival del Día del Estudiante Solidario.

El festival del Estudiante Solidario

Cada 8 de octubre se realiza un encuentro musical muy especial que, además de reunir a queridos artistas solidarios y disfrutar de la música, propone hacer memoria sobre una tragedia vial y renovar el compromiso colectivo de construir una sociedad más consciente y solidaria.

La fecha convoca a poner nuestra conciencia al servicio de un objetivo común: ser mejores conductores, mejores peatones y, sobre todo, personas más solidarias, promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad en las calles y rutas.

Todo lo recaudado durante el evento es destinado a escuelas, comunidades rurales y hospitales acompañados por la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia en el norte del país, con los que la organización trabaja durante todo el año.