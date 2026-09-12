La Madriguera de Temperley necesita renovar su contrato y organiza un festival

A dos años de su apertura, el espacio cultural ubicado frente a la estación de Temperley necesita renovar su contrato de alquiler y enfrenta un desafío económico que pone en juego su continuidad. Para reunir fondos, La Madriguera organiza un festival el próximo 19 de septiembre, con música, poesía, fotografía, comida y bebida.

"La Madriguera es un centro cultural que está en Santa María 08, justo enfrente de la estación de Temperley”, detalló Martina , integrante del espacio. Durante la semana funcionan talleres y los fines de semana se realizan eventos que reúnen distintas expresiones artísticas y a una comunidad que fue creciendo alrededor del proyecto.

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El espacio nació hace casi dos años, en un contexto en el que varios centros culturales de la zona habían cerrado. “Nos quedamos un poco con la sensación de: queremos que haya un centro cultural en nuestro barrio . Si nadie lo está poniendo, capaz lo tenemos que intentar poner nosotros”, recordó Martina.

La iniciativa comenzó con el deseo de generar un lugar de encuentro en el barrio, pero rápidamente sus integrantes descubrieron que sostenerlo implicaba un esfuerzo enorme. Ahora, a dos años de la apertura, llegó el momento de renovar el contrato y la situación económica se volvió especialmente difícil. “Renovar el contrato implica muchísima plata que no tenemos”, explicó y agregó “llegamos muy sobre el pucho, muy arañando a fin de mes y cuesta mucho sostener el espacio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por la madriguera (@lamadriguera.cc) La Madriguera organiza un festival el próximo 19 de septiembre.

Un festival para sostener la casa

Frente a esta situación La Madriguera decidió organizar una jornada especial para recaudar fondos, el festival será el 19 desde las 16, y se extenderá “hasta que las velas ardan”. La propuesta incluirá poesía, música y retratos fotográficos realizados por una fotógrafa invitada. También habrá barra, comida y bebida, en una jornada pensada no solamente como una actividad para recaudar dinero, sino como una forma de encontrarse y defender colectivamente la continuidad del espacio.

La expectativa está puesta en que la comunidad pueda acompañar y aportar para alcanzar una parte importante del dinero necesario para la renovación: “Estamos apostando a que nuestra comunidad, entre todos, va a responder para que este espacio siga abierto”, dijo.

Teatro, cine, libros y comunidad

Durante estos dos años, por La Madriguera pasaron obras de teatro, proyecciones de cine, presentaciones de libros, recitales, talleres y distintos encuentros, pero, para quienes sostienen el espacio, lo más importante no se puede medir solamente por la cantidad de actividades realizadas. “Pasó un montón de gente por este espacio, se armaron millones de cosas y siento que fuimos generando un espacio de pertenencia”, contó Martina.

La Madriguera se convirtió también en un punto de encuentro para artistas, se conocen personas, surgen proyectos y se generan nuevas propuestas; para quienes asisten habitualmente, además, es un lugar para encontrarse, quedarse un rato y compartir. “Hay mucha gente que viene a ver qué está pasando en La Madriguera, que lo siente como un espacio para ranchar, como una trinchera posible también”, expresó. Esa idea aparece incluso en la propia definición del espacio en redes sociales: “Somos un espacio cultural frente a la estación de Temperley, trinchera en estos tiempos”.

En la semana funcionan talleres y los fines de semana se realizan eventos.

Una pequeña trinchera frente a la estación

El nombre tampoco es casual, la Madriguera remite a un lugar pequeño, una cueva, un refugio, un espacio acotado pero capaz de resistir y, al mismo tiempo, de ofrecer cobijo. "Le pusimos La Madriguera porque nos parece un poco como pequeño y cueva, como una suerte de espacio pequeño pero que resiste y que es acogedor y es donde está tu manada, tu familia”, detalló Martina.

En esa definición también aparece el contexto en el que nació el proyecto, “creo que en ese sentido trinchera en estos tiempos es un centro cultural que nació en el medio de la temporada Milei y espera sobrevivir también”, concluyó.