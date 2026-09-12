Robaba autos en Lomas de Zamora y Lanús y lo atraparon tras una persecución

Un delincuente acusado de varios robos de autos en Lomas de Zamora y Lanús fue detenido tras una persecución policial, en la que se recuperó un vehículo robado y otro coche utilizado como apoyo.

Todo empezó en la calle Oncativo al 700 , en Gerli , donde ladrones armado interceptaron al conductor de un Toyota Corolla blanco y lo amenazaron con un arma para que le entregara el auto. Efectivos policiales fueron alertados sobre el robo y realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

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Rápidamente se detectó la participación de un segundo vehículo, un Volkswagen Polo Track blanco, que funcionaba como apoyo de los delincuentes. A partir de esa información, se desplegó un operativo cerrojo para atraparlos.

Minutos después, las fuerzas de seguridad encontraron el vehículo de apoyo abandonado en el cruce de las calles Domingo Purita y Pedernera , en la localidad de Remedios de Escalada . En base a los datos del auto, comprobaron que había sido robado previamente en Lomas de Zamora .

Las cámaras de seguridad mostraron que uno de los sospechosos estaba caminando por la calle en la esquina de Pitágoras y Chorroarín, en Monte Chingolo. Enseguida fueron tras él y lo arrestaron.

Al momento de la detención, la Policía le incautó al sujeto un teléfono celular y se constató que tenía la misma ropa que la utilizada en el robo. En paralelo, los agentes hallaron el Toyota Corolla robado abandonado Avellaneda.

Según informaron fuentes judiciales, el detenido tenía 35 años y había sido identificado como autor de varios robos de autos en Lomas de Zamora y Lanús. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, imputado robo agravado por el empleo de arma no habida.