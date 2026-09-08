Detuvieron en Lanús a dos hombres por el robo de 13 celulares en una estación de servicio

La Policía detuvo en Villa Fiorito a dos hombres de 31 y 36 años, acusados de robar 13 teléfonos celulares en una estación de servicio de Lanús y fugarse. Según consta en el parte oficial, durante dos allanamientos realizados, los efectivos de la Policía bonaerense secuestraron una pistola con la numeración suprimida, una camioneta y otros elementos vinculados al hecho.
El hecho ocurrió el pasado 3 septiembre, cuando dos jóvenes vendedores se dirigieron al comercio tras pactar la venta con supuestos compradores. Los delincuentes arribaron al lugar, les robaron los equipos y se dieron a la fuga en un Ford Fiesta robado, que horas más tarde apareció abandonado en Lomas de Zamora.
Los elementos incautados durante los allanamientos en Fiorito.
Ese vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de agosto, emitido por la Comisaría 6ª de Avellaneda. A partir de ese dato, personal de investigaciones de la Comisaría 1ª de Lanús inició tareas de campo que permitieron identificar a los sospechosos y solicitar dos órdenes de allanamiento en Fiorito al Juzgado de Garantías 1 de Avellaneda-Lanús.
Los allanamientos y el secuestro de un arma
En el primer domicilio, ubicado en la calle Necol al 74, en Villa Fiorito, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, cargada con 12 municiones, además de una camioneta Renault Kangoo blanca que los sospechosos habrían usado tras abandonar el Ford Fiesta.
También se incautaron un correaje con porta cargador y porta esposas, un cuello polar negro con logo Nike, un par de guantes de neoprene y un teléfono celular marca iPhone. En ese domicilio fueron aprehendidos Ayala y Ocampo, señalados como los autores del hecho.
En un segundo domicilio, en la calle Zárate al 49, también en Villa Fiorito, el allanamiento arrojó resultado negativo, de acuerdo a la información oficial.
La fiscalía interviniente avaló lo actuado por la Policía y los imputó por "robo agravado en poblado y en banda y tenencia de arma de guerra", fueron trasladados a sede judicial.