Los detenidos en Lanús quedaron a disposición de la Justicia.

La Policía detuvo en Villa Fiorito a dos hombres de 31 y 36 años, acusados de robar 13 teléfonos celulares en una estación de servicio de Lanús y fugarse. Según consta en el parte oficial, durante dos allanamientos realizados, los efectivos de la Policía bonaerense secuestraron una pistola con la numeración suprimida, una camioneta y otros elementos vinculados al hecho.

El hecho ocurrió el pasado 3 septiembre, cuando dos jóvenes vendedores se dirigieron al comercio tras pactar la venta con supuestos compradores. Los delincuentes arribaron al lugar, les robaron los equipos y se dieron a la fuga en un Ford Fiesta robado, que horas más tarde apareció abandonado en Lomas de Zamora.

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Ese vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de agosto, emitido por la Comisaría 6ª de Avellaneda. A partir de ese dato, personal de investigaciones de la Comisaría 1ª de Lanús inició tareas de campo que permitieron identificar a los sospechosos y solicitar dos órdenes de allanamiento en Fiorito al Juzgado de Garantías 1 de Avellaneda-Lanús.

En el primer domicilio, ubicado en la calle Necol al 74, en Villa Fiorito, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, cargada con 12 municiones, además de una camioneta Renault Kangoo blanca que los sospechosos habrían usado tras abandonar el Ford Fiesta.

Detuvieron en Lanús a dos hombres por el robo de 13 celulares en una estación de servicio El auto que usaron había sido hallado abandonado en Lomas. Pero con investigativas y de análisis de cámaras, se ordenaron dos allanamientos en Fiorito, Lanús. Y los encontraron. pic.twitter.com/gavXFWTl7b

También se incautaron un correaje con porta cargador y porta esposas, un cuello polar negro con logo Nike, un par de guantes de neoprene y un teléfono celular marca iPhone. En ese domicilio fueron aprehendidos Ayala y Ocampo, señalados como los autores del hecho.

En un segundo domicilio, en la calle Zárate al 49, también en Villa Fiorito, el allanamiento arrojó resultado negativo, de acuerdo a la información oficial.

La fiscalía interviniente avaló lo actuado por la Policía y los imputó por "robo agravado en poblado y en banda y tenencia de arma de guerra", fueron trasladados a sede judicial.