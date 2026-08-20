Ezeiza: hubo allanamientos y detenidos por una red de licencias de conducir falsas.

Ezeiza fue escenario este miércoles de un allanamiento de la Policía Federal Argentina en la Dirección de Tránsito municipal, en una causa por la falsificación y venta de licencias de conducir. El operativo terminó con detenidos y formó parte de un despliegue que también alcanzó al Municipio de San Martín y domicilios particulares.

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó un allanamiento en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ezeiza, en el marco de una investigación sobre una organización que ofrecía licencias de conducir mediante maniobras irregulares.

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El procedimiento se concretó este miércoles y fue parte de un operativo más amplio que incluyó dependencias de Tránsito de San Martín y viviendas particulares vinculadas, según la investigación, con la estructura que facilitaba los trámites. En total, fueron detenidas 11 personas.

Desde el Municipio de Ezeiza señalaron que se brindó colaboración con las medidas ordenadas por la Justicia y remarcaron que la administración local considera que este tipo de hechos también la perjudica.

La causa, consignada por La Nación, apunta a una organización que promocionaba sus servicios a través de redes sociales y ofrecía mecanismos para obtener una licencia sin completar el circuito habitual de controles.

Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo con la pesquisa, algunos integrantes de la banda tenían vínculos con personas relacionadas con las áreas municipales de Tránsito. Esto habría permitido que determinados solicitantes evitaran exámenes de manejo, psicotécnicos, de vista y de audición.

La investigación también detectó una modalidad que comenzaba con la obtención de un DNI con un domicilio inexistente. A partir de esa documentación, los acusados armaban un legajo que permitía sortear impedimentos para acceder al registro.

Entre los presuntos clientes había personas con antecedentes que les dificultaban obtener una licencia, conductores que acumulaban multas que no podían pagar y postulantes que no habían aprobado evaluaciones exigidas para tramitar el documento.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si existieron otras personas vinculadas con la maniobra.