Conmoción en Lomas de Zamora: una policía mató a su hija y se suicidó

Un filicidio seguido de suicidio generó una profunda conmoción en la Zona Sur del Conurbano bonaerense. Una policía se habría quitado la vida luego de asesinar a su propia hija en Avellaneda. Las despidieron con mucho dolor en Lomas de Zamora.
El caso ocurrió en un departamento de Avellaneda. Hubo una dolorosa despedida en Lomas de Zamora, donde la mujer vivió años atrás.
Un filicidio seguido de suicidio generó una profunda conmoción en la Zona Sur del Conurbano bonaerense. Una policía se habría quitado la vida luego de asesinar a su propia hija en Avellaneda. Las despidieron con mucho dolor en Lomas de Zamora.
El terrible episodio ocurrió en una vivienda de la calle Mariano Acosta al 600, en pleno centro de Avellaneda. La oficial Estefanía Luján Espínola fue encontrada sin vida junto a su hija Lucila Jazmín.
Las circunstancias de ambas muertes están en investigación. Según informaron fuentes del caso a La Unión, efectivos policiales llegaron al departamento tras un llamado al 911, que alertaba que Estefanía no contestaba los llamados.
Al llegar, los uniformados hallaron a Estefanía y a Lucila muertas. La hipótesis de los investigadores es que Espínola asesinó a su beba y luego se suicidó con su arma reglamentaria.
Si bien vivía en Avellaneda, años atrás Estefanía residió junto a su familia en Lomas de Zamora, según pudo averiguar este medio. La noticia de su muerte provocó una fuerte conmoción en la zona, sobre todo porque la mujer policía tenía otros dos hijos más.
Este martes al mediodía, familiares y amigos se acercaron a la casa velatoria “Las Flores”, ubicada en Portela 461, en el centro de Lomas de Zamora, para dar el último adiós a Estefanía y a su hija Lucila.
La fiscalía interviniente analiza los testimonios recabados para esclarecer las circunstancias de ambas muertes y el motivo de tan drástica decisión. Por el momento, la investigación se lleva adelante con un absoluto hermetismo, pero apunta a un filicidio seguido de suicidio.