Lomas recuerda a 46 vecinos desaparecidos con un mural en la Plaza Libertad

La Plaza Libertad de Lomas tendrá su mural por la memoria.

Los nombres de 46 vecinos desaparecidos durante la última dictadura militar quedarán inmortalizados en un mural que será inaugurado este domingo en la Plaza Libertad de Lomas de Zamora .

La Comisión de Lomas Oeste por la Memoria junto al Municipio de Lomas y diferentes organizaciones de derechos humanos organizan el encuentro que comenzará a las 14 en el espacio ubicado sobre la calle Laprida 1200. Los vecinos que vayan a la plaza podrán presenciar y colaborar con las últimas pinceladas del mural previo a su inauguración.

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También pondrán una placa con un código QR que, al ser escaneado con un celular, brindará acceso a información sobre los vecinos y vecinas desaparecidos. La jornada contará además con números de artistas locales, una locución en vivo y testimonios de familiares, autoridades locales y referentes.

Vecinos de Lomas Oeste y organizaciones de derechos humanos se vienen reuniendo desde diciembre del año pasado para planificar el homenaje. Primero juntaron información sobre los desaparecidos de la zona y luego se formó la Comisión de Lomas Oeste por la Memoria, que empezó a articular con artistas, concejales y el Municipio para la creación del mural que se inaugurará este domingo.

Adriana Acosta, María Cristina Bienposto, Leonardo Adjiman, Luis Cervera Novo, Jose Carrazán, Horacio Kofman, Nina Golberg, Eduardo Manrique, María Teresa Cerviño, Amelia Higa, Hugo Massucco, Mercedes Orellana, Antonio Petricca, Norberto "Suky" Ramírez, Oscar Sarraille, Gregorio "Guyo" Sember, Horacio Tamarasco, Pedro Vega y Ricardo Zeff son algunos de los desaparecidos lomenses que tendrán su mural en la plaza.

Murales por la memoria: homenaje a Pedro Pablo Turner

Las paredes de Lomas de Zamora guardan historias, luchas y sueños. En Budge pintaron un mural en homenaje a Pedro Pablo Turner, el intendente desaparecido por la dictadura militar.

Murales por la Memoria es una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Juventud del Municipio. El primer encuentro se hizo en el Punto Joven "La Estación", de Fiorito, donde pibes y pibas que forman parte de los talleres se juntaron para compartir una merienda y escuchar la historia de Turner en palabras de su sobrina Analía. Después de charlar e intercambiar reflexiones, los jóvenes armaron los primeros bocetos del mural.

Mural por la memoria de Pedro Turner en Budge.

El CFP N°406 de Budge, ubicado sobre la calle Cipoletti 2198, fue el lugar elegido para hacer el mural cuyas primeras pinceladas se concretaron a través de un segundo encuentro en el que los jóvenes también jugaron al fútbol, festejaron el cumpleaños de un compañero, disfrutaron de una rica merienda y se llevaron unas pelotas de regalo.

La obra artística se completó mediante un tercer encuentro en el CFP con jóvenes del barrio, docentes, autoridades e integrantes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Pablo Turner. Murales por la Memoria forma parte de las múltiples actividades que se vienen desarrollando en Lomas por los 50 años del golpe militar.