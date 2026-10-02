Quiénes se llevaron las primeras medallas en Masterchef Celebrity 2026

En la primera noche de beneficios de la nueva temporada de Masterchef Celebrity por Telefe se entregaron las primeras medallas del certamen luego de una consigna exigente que llevó a los famosos a cocinar tortillas norteñas guiándose por semáforos ubicados en el estudio.

Los participantes del programa que conduce Wanda Nara podían cocinar libremente sus tortillas, pero si el semáforo estaba en rojo iban a tener que dejar de hacerlo durante el tiempo que durara esa luz. Cuando pasaba a amarillo, tenían que sacar las cosas del fuego.

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El jurado definió que los mejores platos de la noche fueron los de la Negra Vernaci, Karina Mazzocco, Hernán “Mala Fama” Coronel, la China Ansa y Sebastián Presta. Pero solo dos iban a obtener una medalla y beneficios para la semana que viene de la competencia.

Germán Martitegui entregó primero la medalla plateada para el líder de Mala Fama, que había hecho tortillas de carne, queso y “chimiriqui”. El cantante de cumbia festejó a puro baile.

“Se la dedico a mi familia entera pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”, expresó Hernán Coronel muy emocionado.

A continuación, Germán Martitegui destacó a Sebastián Presta como un “cocinero intuitivo” y le otorgó la primera medalla dorada de la temporada por sus tortillas de carne y vegetales.

“Se la dedico a mis hijastres que me están mirando”, comentó el actor y comediante antes de ponerse el galardón sobre su delantal y del lado del corazón. El delantal negro fue para Nazareno Casero.