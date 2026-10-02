viernes 02 de octubre de 2026
Escribinos
2 de octubre de 2026
Todo o nada.

Quiénes se llevaron las primeras medallas en Masterchef Celebrity 2026

En una noche dedicada a las tortillas norteñas, dos participantes de MasterChef Celebrity se destacaron en el certamen del Telefe.

Noche de beneficios en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Noche de beneficios en MasterChef Celebrity. 

En la primera noche de beneficios de la nueva temporada de Masterchef Celebrity por Telefe se entregaron las primeras medallas del certamen luego de una consigna exigente que llevó a los famosos a cocinar tortillas norteñas guiándose por semáforos ubicados en el estudio.

Los participantes del programa que conduce Wanda Nara podían cocinar libremente sus tortillas, pero si el semáforo estaba en rojo iban a tener que dejar de hacerlo durante el tiempo que durara esa luz. Cuando pasaba a amarillo, tenían que sacar las cosas del fuego.

Lee además
Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity. 
Se picó.

La filosa pregunta de Wanda a Luck Ra por La Joaqui en Masterchef

Mala noche en MasterChef Celebrity. 
En problemas.

Todo mal en MasterChef Celebrity: "Hay tres platos impresentables"

Los mejores de la noche en MasterChef Celebrity

El jurado definió que los mejores platos de la noche fueron los de la Negra Vernaci, Karina Mazzocco, Hernán “Mala Fama” Coronel, la China Ansa y Sebastián Presta. Pero solo dos iban a obtener una medalla y beneficios para la semana que viene de la competencia.

Germán Martitegui entregó primero la medalla plateada para el líder de Mala Fama, que había hecho tortillas de carne, queso y “chimiriqui”. El cantante de cumbia festejó a puro baile.

“Se la dedico a mi familia entera pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”, expresó Hernán Coronel muy emocionado.

A continuación, Germán Martitegui destacó a Sebastián Presta como un “cocinero intuitivo” y le otorgó la primera medalla dorada de la temporada por sus tortillas de carne y vegetales.

“Se la dedico a mis hijastres que me están mirando”, comentó el actor y comediante antes de ponerse el galardón sobre su delantal y del lado del corazón. El delantal negro fue para Nazareno Casero.

Temas
Seguí leyendo

La filosa pregunta de Wanda a Luck Ra por La Joaqui en Masterchef

Todo mal en MasterChef Celebrity: "Hay tres platos impresentables"

El llanto de Juli Poggio por una quemadura en MasterChef Celebrity

El cruce de Martitegui y la Negra en MasterChef: "No es radio"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ricardo Soulé, referente del rock argentino.  video
Adiós a un grande.

Murió Ricardo Soulé, pionero del rock argentino y fundador de Vox Dei

Las más leídas

Te Puede Interesar

La denunciante de Joaquín Levinton. 
Contundente.

La firme decisión de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso