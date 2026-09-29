El cruce de Germán Martitegui y la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity: "No es radio"

Germán Martitegui y la Negra Vernaci, picantes.

Comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, en Telefe, y ya hubo un cruce entre uno de los jurados y una participante. Todo ocurrió entre Germán Martitegui, que tuvo una devolución picante contra la Negra Vernaci, quien había hecho dupla con la China Ansa.

Mientras esperaba la devolución, la Negra Vernaci ya había dejado en claro su particular manera de vivir la competencia. "No quiero una lección de vida, quiero aprender a cocinar", reflexionó en su entrevista individual.

German Martitegui le paró el carro a la Negra Vernaci:



"No es radio esto"#MasterChefCelebrity #telefe pic.twitter.com/IOoA7OtRx8 — TeleViral (@TeleViralAr) September 29, 2026 "Me gusta mucho que representaron la galaxia con el puré de zapallos, que es bastante parecido al dibujo que ustedes tienen en el pecho. Eso me gustó, me parece que el puré está bien, no está a la altura de los purés de MasterChef todavía. El punto del pescado también está bien, es completamente inentendible y coincido en que es una nebulosa la parte esta del puré con el verde y todo eso. Innecesario, intrascendente", fue la devolución de Germán Martitegui.

Mientras Germán Martitegui continuaba con su análisis, la Negra Vernaci decidió intervenir para explicar el plato. "Queríamos poner un poco más de la galaxia, suponíamos que tenía más cosas y había una papa y había una verdura y después lo pudimos mixear", lo interrumpió la locutora.

German Martitegui se cruzó con la dupla de la Negra Vernaci y la China Ansa. Se picó entre Germán Martitegui y la Negra Vernaci La respuesta de Germán Martitegui fue inmediata y cambió por completo el tono de la devolución. "No es radio esto", le dijo el chef con su polémico estilo. "¿Cómo?", le dijo la Negra Vernaci de inmediato. "No es radio. Podés hacer una pausa y yo puedo dar mi devolución", le respondió filoso Germán Martitegui. "Ah, así venimos, ok", le respondió cortante la locutora. "La bardeada dejala afuera. ¿Qué te pasa Germán? ¡Dale!", se quejó la Negra Vernaci en el primer cruce de la temporada.

Compartí esta nota en redes sociales:







