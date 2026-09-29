martes 29 de septiembre de 2026
Escribinos
29 de septiembre de 2026
¡Ups!

El cruce de Germán Martitegui y la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity: "No es radio"

En el arranque de MasterChef Celebrity se produjo un filoso ida y vuelta entre Germán Martitegui y la Negra Vernaci en medio de una devolución.

Germán Martitegui y la Negra Vernaci, picantes.&nbsp;

Germán Martitegui y la Negra Vernaci, picantes. 

Comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, en Telefe, y ya hubo un cruce entre uno de los jurados y una participante. Todo ocurrió entre Germán Martitegui, que tuvo una devolución picante contra la Negra Vernaci, quien había hecho dupla con la China Ansa.

Mientras esperaba la devolución, la Negra Vernaci ya había dejado en claro su particular manera de vivir la competencia. "No quiero una lección de vida, quiero aprender a cocinar", reflexionó en su entrevista individual.

Lee además
Julieta Poggio, accidentada en las cocinas de MasterChef Celebrity. 
Mal momento.

El grave accidente que sufrió Juli Poggio en las grabaciones de MasterChef

Vuelve MasterChef Celebrity. 
Expectativa.

Cómo será la nueva edición de MasterChef Celebrity

"Me gusta mucho que representaron la galaxia con el puré de zapallos, que es bastante parecido al dibujo que ustedes tienen en el pecho. Eso me gustó, me parece que el puré está bien, no está a la altura de los purés de MasterChef todavía. El punto del pescado también está bien, es completamente inentendible y coincido en que es una nebulosa la parte esta del puré con el verde y todo eso. Innecesario, intrascendente", fue la devolución de Germán Martitegui.

Mientras Germán Martitegui continuaba con su análisis, la Negra Vernaci decidió intervenir para explicar el plato. "Queríamos poner un poco más de la galaxia, suponíamos que tenía más cosas y había una papa y había una verdura y después lo pudimos mixear", lo interrumpió la locutora.

German Martitegui se cruzó con la dupla de la Negra Vernaci y la China Ansa.

German Martitegui se cruzó con la dupla de la Negra Vernaci y la China Ansa.

Se picó entre Germán Martitegui y la Negra Vernaci

La respuesta de Germán Martitegui fue inmediata y cambió por completo el tono de la devolución. "No es radio esto", le dijo el chef con su polémico estilo.

"¿Cómo?", le dijo la Negra Vernaci de inmediato. "No es radio. Podés hacer una pausa y yo puedo dar mi devolución", le respondió filoso Germán Martitegui.

"Ah, así venimos, ok", le respondió cortante la locutora. "La bardeada dejala afuera. ¿Qué te pasa Germán? ¡Dale!", se quejó la Negra Vernaci en el primer cruce de la temporada.

Temas
Seguí leyendo

El grave accidente que sufrió Juli Poggio en las grabaciones de MasterChef

Cómo será la nueva edición de MasterChef Celebrity

Volvió MasterChef: quiénes son los primeros delantales grises

La filosa pregunta de Wanda a Luck Ra por La Joaqui en Masterchef

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Viper, banda de la región. 
Unas fichas.

Viper celebra su primer año en la escena de rock de la región

Las más leídas

Te Puede Interesar

Germán Martitegui y la Negra Vernaci, picantes. 
¡Ups!

El cruce de Martitegui y la Negra en MasterChef: "No es radio"