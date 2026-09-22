El grave accidente que sufrió Julieta Poggio en las grabaciones de MasterChef Celebrity

Julieta Poggio, accidentada en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Julieta Poggio protagonizó un grave accidente en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity que requirió la inmediata intervención del equipo médico de Telefe. La ex Gran Hermano contó luego detalles de lo ocurrido en las cocinas del certamen culinario.

A pesar del mal momento, Julieta Poggio se encuentra bien y pudo continuar tanto con la preparación de su plato como con el resto de sus compromisos laborales.

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En diálogo con el programa que conduce Georgina Barbarossa, Julieta Poggio rompió el silencio y relató cómo vivió el doloroso episodio. “Me quemé con aceite hirviendo, pero bueno, show no faltó. No puedo contar mucho porque voy a spoilear, pero lo di todo para terminar el plato”, dijo la participante de MasterChef Celebrity.

De todos modos, tomó el accidente con humor y aprendizaje para lo que se viene en el certamen culinario. “Obvio que me re cuidaron. Pero esto me sirvió para ser más organizada y ordenada en la cocina. Tuve todo el fin de semana para proteger la mano”, aseguró Julieta Poggio.

MasterChef Celebrity, con fecha de estreno

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, se estrenará el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15 en Telefe.

La lista completa de las celebridades confirmadas que formarán parte de esta edición incluye a Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, la Negra Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo y Karina Mazzocco.

También serán de la partida Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.