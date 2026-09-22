Calculadora en mano: qué necesita Banfield para zafar del descenso

Banfield el Banfield de Pedro Troglio saca cuentas. La calculada ya forma parte del día a día. El equipo de Pedro Troglio sabe que depende de sí mismo para, de una vez por todas, cumplir el objetivo de la permanencia en la Liga Profesional. A la angustia le quedan seis pasos clave.

El Taladro se acostumbró en las últimas temporadas a convivir con el fantasma del descenso. En el Torneo Clausura 2025 zafó a dos fechas del final con el triunfo frente a Lanús (2-1) en el estadio Florencio Sola .

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Y este 2026 no fue la excepción. Por un lado, Banfield se olvida de la tabla de promedios por este año, ya que la derrota de Estudiantes de Río Cuarto contra Belgrano de Córdoba le impide al León del Imperio abandonar el último puesto. El anteúltimo es Aldosivi de Mar del Plata, que logró tres puntos de oro ante Atlético de Tucumán.

Los descensos a la Primera Nacional serán dos: uno por tabla anual y el restante por promedios. Si un mismo club ocupa el último puesto en ambas clasificaciones, descenderá por los promedios y la segunda plaza recaerá sobre el anteúltimo de la tabla anual. Es decir que hoy Aldosivi descendería por tabla anual, puesto que le lleva cinco puntos a Estudiantes de Río Cuarto, uno de los ascendidos.

Cuánto debe sumar el Taladro

Qué necesita Banfield: ocho puntos en el hipotético caso que los marplatenses sumen los 18 que quedan en juego. Si deja unidades por el camino, al Taladro se le irá simplificando la ecuación.

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Entre Banfield y Aldosivi hay otros tres equipos en la tabla anual: Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero y Deportivo Riestra, que es al que el Tiburón tiene más al alcance (cinco puntos).

Las seis finales que le quedan a Banfield son: Rosario Central (L), Tigre (V); Argentinos Juniors (L); Lanús (L); Independiente Rivadavia de Mendoza (V) y Atlético Tucumán (L).

Banfield atento al promedio 2027

Hoy Banfield está penúltimo en la tabla de promedios, en la cual no corre riesgos, pero a la que deberá estar preparado para 2027 si es que logra el propósito de mantenerse en la máxima categoría.

Con 18 puntos en juego de esta temporada, el Banfield de Pedro Troglio (62) sería el tercero de abajo hacia arriba: Atlético Tucumán (61) y Platense (60) son los dos más complicados para el próximo año, sin contar a los dos que ascienden de la Primera Nacional. Por sobre el Taladro asoman: Newell’s (64), Central Córdoba de Santiago del Estero (66) y Sarmiento de Junín (70).

Por eso, Banfield no puede desentenderse de los promedios, ya que todo lo que sume en las próximas seis fechas servirán para el futuro.