Banfield consiguió un empate agónico ante Gimnasia en el Bosque

Banfield le amargó la fiesta a Gimnasia y consiguió un punto de oro en La Plata

En una tarde que tuvo absolutamente de todo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield empataron 2-2 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura estuvo marcado por la emotividad, las constantes idas y vueltas, y el regreso especial de Pedro Troglio a El Bosque, donde recibió una cálida ovación por parte del público tripero.

El inicio del partido mostró a un Gimnasia decidido a imponer condiciones. A los 20 minutos de la primera etapa, Agustín Auzmendi capitalizó una gran jugada colectiva para marcar el 1-0 a favor del local. El Lobo continuó lastimando y tuvo la oportunidad de oro para sentenciar la tarde a los 35 minutos, cuando el árbitro Jorge Baliño cobró un tiro penal. Lucas Janson se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Diego "Ruso" Rodríguez adivinó la intención y contuvo el remate de manera formidable.

La máxima futbolera de "los goles que no se hacen en un arco se sufren en el otro" se cumplió de inmediato. Apenas dos minutos después de la atajada de Rodríguez, a los 38', Lautaro Gómez aprovechó el desconcierto defensivo del local y definió con jerarquía para estampar el 1-1 parcial antes del descanso.

Gimnasia acarició el triunfo, pero Zalazar frotó la lámpara y Banfield festejó

En el complemento, el desarrollo se tornó parejo, pero Gimnasia volvió a inclinar la balanza a su favor. A los 62 minutos, el lateral Pedro Silva Torrejón apareció en posición ofensiva para empujar el balón a la red y desatar el festejo platense con el 2-1. Con la ventaja, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra intentó manejar los tiempos y resguardar la diferencia.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en La Plata y el partido moría, apareció la jerarquía individual en el ataque del Taladro. A los 90 minutos reglamentarios, el ingresado David Zalazar sacó un remate espectacular que dejó sin respuestas a Nelson Insfrán, clavando un golazo agónico para firmar el 2-2 definitivo.

Con este empate con sabor a victoria, el Banfield de Troglio rescata una unidad fundamental en lo anímico, mientras que Gimnasia lamenta dos puntos perdidos sobre la hora que le impiden trepar a lo más alto de su zona. La igualdad le dio al Taladro la posibilidad de sumar un punto valioso pensando en la tabla de los promedios, para mantener la distancia con Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el equipo de Pedro Troglio ahora tendrá el parate por fecha FIFA y en la reanudación del campeonato recibirá a Rosario Central en el Florencio Sola.