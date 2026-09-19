Banfield consiguió un empate agónico ante Gimnasia en el Bosque

Banfield le amargó la fiesta a Gimnasia y consiguió un punto de oro en La Plata
En una tarde que tuvo absolutamente de todo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield empataron 2-2 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura estuvo marcado por la emotividad, las constantes idas y vueltas, y el regreso especial de Pedro Troglio a El Bosque, donde recibió una cálida ovación por parte del público tripero.
El inicio del partido mostró a un Gimnasia decidido a imponer condiciones. A los 20 minutos de la primera etapa, Agustín Auzmendi capitalizó una gran jugada colectiva para marcar el 1-0 a favor del local. El Lobo continuó lastimando y tuvo la oportunidad de oro para sentenciar la tarde a los 35 minutos, cuando el árbitro Jorge Baliño cobró un tiro penal. Lucas Janson se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Diego "Ruso" Rodríguez adivinó la intención y contuvo el remate de manera formidable.
La máxima futbolera de "los goles que no se hacen en un arco se sufren en el otro" se cumplió de inmediato. Apenas dos minutos después de la atajada de Rodríguez, a los 38', Lautaro Gómez aprovechó el desconcierto defensivo del local y definió con jerarquía para estampar el 1-1 parcial antes del descanso.
Gimnasia acarició el triunfo, pero Zalazar frotó la lámpara y Banfield festejó
En el complemento, el desarrollo se tornó parejo, pero Gimnasia volvió a inclinar la balanza a su favor. A los 62 minutos, el lateral Pedro Silva Torrejón apareció en posición ofensiva para empujar el balón a la red y desatar el festejo platense con el 2-1. Con la ventaja, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra intentó manejar los tiempos y resguardar la diferencia.
Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en La Plata y el partido moría, apareció la jerarquía individual en el ataque del Taladro. A los 90 minutos reglamentarios, el ingresado David Zalazar sacó un remate espectacular que dejó sin respuestas a Nelson Insfrán, clavando un golazo agónico para firmar el 2-2 definitivo.
Con este empate con sabor a victoria, el Banfield de Troglio rescata una unidad fundamental en lo anímico, mientras que Gimnasia lamenta dos puntos perdidos sobre la hora que le impiden trepar a lo más alto de su zona. La igualdad le dio al Taladro la posibilidad de sumar un punto valioso pensando en la tabla de los promedios, para mantener la distancia con Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el equipo de Pedro Troglio ahora tendrá el parate por fecha FIFA y en la reanudación del campeonato recibirá a Rosario Central en el Florencio Sola.
Final del partido
Gimnasia y Banfield empataron 2 a 2 en el Bosque por la fecha número 10 del Torneo Clausura.
!!!!GOOOOOL DE BANFIELD!!!
David Zalazar con un derechazo precioso pone el 2 a 2. Empate heroico de Banfield.
GOLAZO AGÓNICO DE BANFIELD PARA EL 2-2Zalazar sacó un zapatazo de afuera del área y la colgó del ángulo para el empate ante Gimnasia.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/aoslgggYBp— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
Otra vez Gimnasia cerca del tercero
Gran tiro libre de Nacho Fernández y Renzo Giampaoli de cabeza se perdió el tercero.
Gran remate y Banfield a tiro del empate
El ingresado David Zalazar con un tiro libre casi sorprende a Nelson Insfrán, pero el arquero de Gimnasia voló y detuvo el disparo.
Otra chance para Gimnasia que perdona a Banfield
Manuel Panaro tuvo una gran oportunidad de poner el tercero para el local, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.
Se salvó Banfield
Luego de un pelotazo largo y un cabezazo, apareció Maximiliano Zalazar mano a mano con el "Ruso" Rodríguez y convirtió el 3 a 1. Sin embargo, se encontraba en posición adelantada y la acción fue anulada.
¡¡¡¡GOOOOOL DE GIMNASIA!!!!
Otro golpe para Banfield: apareció Silva Torrejón para poner arriba a Gimnasia 2 a 1. En el mejor momento del Taladro pega el lobo platense.
SILVA TORREJÓN PUSO EL 2-1 PARA GIMNASIA ANTE BANFIELDEl defensor del Lobo llegó a posición de gol y metió el pie justo para el segundo.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JwOD0S2jYK— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
Banfield cerca del segundo
El Taladro se planta en campo rival y tuvo su chance con un remate de Favio Álvarez. Contuvo Nelson Insfrán.
Pedro Troglio mueve el banco de suplentes
Ingresaron Renzo Malanca, Santiago López García y Matías Hernández en lugar de Brandon Oviedo, Marcos López y Alexander Machado.
Comenzó el segundo tiempo
Banfield y Gimnasia ya juegan el complemento en el Bosque platense.
Final del primer tiempo
Gimnasia y Banfield empatan 1 a 1 en el Bosque por la fecha número 10 del Torneo Clausura.
Banfield pierde ante Gimnasia en el Bosque.
Gran tapada del "Ruso" Rodríguez
El arquero de Banfield le ganó en el mano a mano a Agustín Auzmendi y evitó el segundo de Gimnasia.
EL RUSO LE NEGÓ EL SEGUNDO A AUZMENDIEl arquero de Banfield y una buena intervención ante la definición del jugador de Gimnasia.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Bo6tC1HGgC— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
¡¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!
Una gran maniobra individual de Lautaro Gómez finalizó con el juvenil y un gran disparo. Palo y adentro para que Banfield empate el partido por 1 a 1.
GOLAZO DE LAUTARO GÓMEZ PARA EMPATAR EL PARTIDOEl 10 del Taladro armó una gran jugada individual y puso el 1-1 ante Gimnasia.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/l97wDWdIjC— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
¡¡¡¡Atajó el Ruso Rodríguez!!!!
Gran ejecución de Lucas Janson y el arquero de Banfield de manera brillante detuvo el remate.
EL RUSO LE TAPÓ EL PENAL A JANSONEl arquero de Banfield y una gran respuesta para salvar a su equipo del segundo de Gimnasia.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ny171joDdi— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
Penal para Gimnasia
Marcos López se lo llevó por delante a Silva Torrejón y el árbitro Jorge Baliño cobró la pena máxima.
PENAL PARA GIMNASIA EN EL BOSQUEEl defensor de Banfield bajó a Silva Torrejón y Baliño cobró penal.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/scO87jglFx— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
Otra vez llegó Gimnasia
Nicolás Barros Schelotto desbordó por la izquierda, tiró el centro y Agustín Auzmendi se perdió el segundo. El Lobo es mucho más que el Taladro.
¡¡¡¡GOOOOOL DE GIMNASIA!!!
Luego de un córner, llegó Agustín Auzmendi de cabeza para poner el 1 a 0. Floja respuesta del "Ruso Rodríguez" y Banfield cae en La Plata.
CABEZAZO DE AUZMENDI PARA EL 1-0 DE GIMNASIA ANTE BANFIELDEl delantero del Lobo aprovechó un gran centro de Barros Schelotto y no perdonó.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6Uj3vEFmJL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
Banfield parado de contragolpe busca sorprender
Con un disparo de Ignacio Abraham, el Taladro quiso encontrar desajustes en la defensa de Gimnasia y casi logra el primero.
Avisó Gimnasia
Gran centro de Nacho Fernández y Lucas Janson por atrás de todo le erró al arco.
Banfield busca plantarse en campo contrario
El Taladro intenta con Santiago Esquivel, Alexander Machado y Adrián Balboa. Busca generar en ataque, pero por ahora es mucha más voluntad que juego creativo.
Se salvó Banfield
En la primera clara de peligro, apareció Agustín Auzmendi y le reventó el palo al "Ruso" Rodríguez. Casi abre el marcador el local.
PALO DE AUZMENDI EN LA PRIMERA DEL PARTIDOEl delantero de Gimnasia tuvo el gol pero el palo se lo negó. Se salvó Banfield en el Bosque.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3hYKs2F80c— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
Comenzó el partido
Ya juegan Gimnasia y Banfield por la fecha número 10 del Torneo Clausura.
La ovación de los hinchas de Gimnasia a Pedro Troglio
Antes del comienzo del partido, los hinchas locales aplaudieron al entrenador de Banfield y le recordaron su paso por la institución.
LA OVACIÓN DE LOS HINCHAS DE GIMNASIA PARA TROGLIOLa gente del Lobó recordó al ex DT del club, con mucho cariño.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9JQIJ4KNkc— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2026
Banfield ya está en el Bosque para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata
El Taladro y los últimos movimientos precompetitivos antes de enfrentar a Gimnasia.
Todo listo para el comienzo. pic.twitter.com/4OSscnb9rC— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 19, 2026
Ya se viene Gimnasia y Esgrima La Plata ante Banfield
Formaciones confirmadas:
Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto; Maximiliano Zalazar, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
¡Nuestro once vs Banfield!Seguí el partido por TNT Sports Premium - https://t.co/s7AqgABLIK pic.twitter.com/qdWkU4Nlyj— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) September 19, 2026
Banfield: Diego Rodríguez; Marcos López, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Favio Álvarez; Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.
Este es el inicial del Taladro. #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/LpsGRgQwLd— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 19, 2026
Estadio: Juan Carmelo Zerrillo.
Árbitro: Jorge Baliño.
TV: TNT Sports.