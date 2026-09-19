Gladys La Bomba Tucumana contó dónde se puso el chip sexual

Gladys La Bomba Tucumana , ex Gran Hermano y una cantante referente de la cumbia de los ‘90, confesó que se colocó un chip sexual, dijo en qué lugar se su cuerpo está alojado y hasta cómo esta funcionado el diminuto implante.

“Estoy gordita, engordé unos kilos”, dijo Gladys La Bomba Tucumana en su visita a La Cocina Rebelde y frente a los comentarios de Jimena Monteverde sobre su privilegiada figura. “Ese cuerpo está regado, está hidratado”, sumó entre risas la cocinera del ciclo de El Trece.

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Frente a esto, Gladys La Bomba Tucumana confesó: “¡Me puse el chip sexual! Fui a hacerme los estudios ginecológicos a Tucumán y me lo puso mi médico. Dicen que es sexual, pero en realidad es como un boost de testosterona”.

En medio de la picante charla, Coco Carreño preguntó dónde iba colocado el chip y ese fue la excusa para que la cantante mostrara sus caderas: “Va acá, arriba del glúteo. No se siente al tacto, muy chiquita. Te lo meten hasta adentro…”, dijo la cantante.

“Yo venía para abajo, vengo para abajo, pero con esto mejoré un montón. Me siento con más ánimo y más enérgica”, confesó luego Gladys La Bomba Tucumana.

Mientras que Romina Pereiro, la nutricionista de La cocina rebelde, añadió que el uso del chip es muy común en mujeres que pasaron la menopausia.

“Cuando bajan los estrógenos muchas optan por esta terapia complementaria, que se utiliza de acuerdo a cada persona”, dijo la nutricionista sobre el chip sexual.