La Justicia aclaró qué pasará con el Hogar Elías Romero de Temperley tras la venta

El futuro del Hogar Elías Romero de Temperley quedó en el centro de la preocupación de familiares y trabajadores luego de que se conociera el proceso de venta del inmueble donde funciona la institución, lo que dio origen a distintas versiones durante los últimos días.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°22 brindó precisiones sobre el proceso judicial y aclaró que la venta del predio no implica necesariamente el traslado de los adultos mayores que actualmente viven allí.

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Según la información oficial, el hogar, ubicado en 25 de Mayo al 1500, pertenece a la Sociedad Española de Beneficencia, una entidad que atravesó un concurso preventivo iniciado en 2001 y cuya quiebra fue decretada en 2017.

Desde el juzgado explicaron que una quiebra es un proceso de carácter patrimonial regido por la Ley 24.522, cuyo objetivo es la liquidación de los activos de la entidad fallida. Sin embargo, remarcaron que en este caso se tuvieron especialmente en cuenta las características de la institución, que presta servicios de salud y tiene a su cargo tanto el Hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires como el Hogar Elías Romero.

Por ese motivo, explicaron desde el tribunal, durante los años que lleva el proceso se adoptaron medidas destinadas a garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales y preservar las fuentes laborales.

El Pami administra el hogar desde 2014

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ejerce desde 2014 la coadministración del Hospital Español y del Hogar Elías Romero.

En el caso del hospital porteño, el organismo presentó una oferta para adquirirlo y finalmente resultó adjudicatario. En cambio, no realizó una propuesta para quedarse con el geriátrico de Temperley.

Ante la existencia de una oferta de compra por el inmueble donde funciona el hogar, el juzgado decidió abrir un proceso de llamado a mejora de esa propuesta.

El edicto establece una oferta a mejorar de US$3 millones y la apertura de los sobres está prevista para el 16 de octubre. No obstante, existe un punto del llamado que el juzgado considera central y que, según explicaron desde el tribunal, no siempre fue reflejado en las informaciones difundidas sobre el proceso.

El futuro del hogar de Temperley

En el llamado a mejora de ofertas se estableció expresamente que tendrá “especial consideración” aquella propuesta que plantee mantener el destino del inmueble como geriátrico.

En ese caso, el eventual comprador deberá mantener ese destino durante un plazo no menor a cinco años, salvo que antes deje de haber residentes. Además, se contempla la conservación de los trabajadores en relación de dependencia, reconociendo su antigüedad, y la continuidad de los contratos con profesionales y auxiliares médicos.

Por lo tanto, desde el juzgado remarcaron que la venta del predio podría eventualmente derivar en el traslado de los residentes, pero esa situación no está definida de antemano y dependerá también del contenido de las ofertas que sean presentadas.

El inmueble, de 13 fracciones de terreno, actualmente funciona como geriátrico y se encuentra ocupado por residentes, trabajadores y bienes muebles y maquinarias de la institución.

El Pami ya presentó un plan para un eventual traslado

De todos modos, el juzgado tomó medidas para contemplar también el escenario en el que finalmente resulte necesario trasladar a los adultos mayores.

Según explicaron desde el tribunal, se requirió al PAMI que presentara un cronograma para llevar adelante una eventual relocalización de los residentes, con el objetivo de resguardar las necesidades particulares de cada uno.

El organismo presentó ese plan el 1° de septiembre de 2026 dentro del expediente judicial. Allí se detallan las acciones previstas para abordar la situación de los residentes de manera individual.

Desde el juzgado remarcaron que no se trata de una decisión unilateral del PAMI, sino de una medida adoptada dentro del proceso de quiebra y bajo el control del tribunal.

El juzgado seguirá controlando el proceso

La sindicatura actúa como auxiliar de la Justicia y el Juzgado Nacional en lo Comercial N°22 continuará ejerciendo el control sobre las medidas que se adopten durante el proceso de liquidación.

El objetivo, según señalaron desde el tribunal, es garantizar que cualquier decisión relacionada con el futuro del hogar preserve los derechos y garantías de los adultos mayores que actualmente se encuentran alojados allí.

La aclaración judicial se conoce después de que familiares y trabajadores expresaran públicamente su preocupación por las versiones sobre un eventual traslado de los residentes y por la incertidumbre respecto del futuro laboral de quienes se desempeñan en la institución.

Ahora, el proceso tiene una fecha clave: el 16 de octubre se abrirán las ofertas para la adquisición del inmueble de 25 de Mayo al 1500. El contenido de esas propuestas será determinante para conocer si el Hogar Elías Romero continuará funcionando en el mismo lugar y bajo qué condiciones.