Temperley: se le murió una orquídea, fue resiliente y hoy tiene más de 700

Una orquídea que recibió como regalo y no logró mantener con vida terminó marcando el comienzo de una pasión. Desde 2010, Graciela Virginia Bonilla cultiva orquídeas en Temperley y reunió más de 700 plantas, además de bromelias, helechos epífitos y tillandsias que forman parte de su particular orquidario.

Si podía cuidar todo tipo de plantas, quería descubrir qué hacía diferente al cultivo de las orquídeas. "No puede ser que se me vaya a morir, tengo que aprender a cultivarla", recuerda sobre aquella decisión.

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La búsqueda la llevó hasta San Miguel, donde realizó su primer curso con el cultivador Gustavo Ogata y su esposa. A partir de allí comenzó un aprendizaje que continúa hasta hoy.

Ya pasaron 16 años y el hobby se transformó en una colección de alrededor de 700 plantas o más. Muchas son ejemplares que crecieron a partir de sus propias plantas y se convirtieron en plantas madres.

Bonilla también cultiva bromelias en troncos, helechos epífitos y tillandsias, conocidas popularmente como claveles del aire. Todas comparten una característica: pueden crecer sobre las ramas de los árboles sin absorber su savia ni sus nutrientes.

Qué orquídeas se pueden cultivar en Temperley

La experiencia también le permitió conocer qué especies se adaptan mejor a las condiciones de la zona. Entre las que cultiva aparecen Dendrobium, Oncidium, Encyclias, Cattleyas, Miltonias y Laelias.

La elección del ejemplar resulta importante porque no todas las orquídeas necesitan las mismas condiciones. Algunas especies pueden ser más complejas de mantener si el ambiente no es el adecuado.

Bonilla también cultiva bromelias en troncos, helechos epífitos y tillandsias, conocidas popularmente como claveles del aire.

La experiencia también le permitió conocer qué especies se adaptan mejor a las condiciones de la zona.

Bonilla también guarda un cariño especial por algunas especies nativas de la zona, como Oncidium bifolia y Brassavolas.

Las Brassavolas, además de su particular aspecto, tienen flores blancas y un perfume intenso durante la noche. Su polinizador es una polilla presente en esta región.

Ese vínculo entre cada orquídea y su polinizador es uno de los aspectos que más destaca la cultivadora. Según explica, existen miles de especies de orquídeas y cada una tiene asociaciones específicas con sus polinizadores, por lo que la destrucción de los bosques también pone en riesgo esos procesos naturales.

Para quienes quieren empezar

La idea de que las orquídeas son plantas difíciles es, para Graciela, una cuestión de conocimiento. Cada variedad tiene un sistema de cultivo particular, pero existen especies con las que se puede comenzar más fácilmente en Lomas de Zamora y sus alrededores.

Entre sus recomendaciones aparecen Cattleya, Dendrobium, Oncidium, Encyclia y Maxillaria.

Esta última tiene flores pequeñas, de aproximadamente un centímetro y medio, pero puede destacarse por su aroma. Bonilla recuerda especialmente un ejemplar que llegó a tener nueve flores y cuyo perfume invadió todo el orquidario.

Entre sus recomendaciones aparecen Cattleya, Dendrobium, Oncidium, Encyclia y Maxillaria.

La idea de que las orquídeas son plantas difíciles es, para Graciela, una cuestión de conocimiento.

Graciela encontró en las orquídeas un mundo que todavía sigue descubriendo en Temperley.

Después de aquella primera Phalaenopsis que no pudo conservar, Graciela encontró en las orquídeas un mundo que todavía sigue descubriendo en Temperley.

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