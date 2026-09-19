Temperley va por otra alegría en la Primera Nacional para seguir soñando

Temperley se quiere abrazar a un nuevo triunfo de local.

Temperley se quiere animar a soñar y este sábado recibirá a Almagro con la misión de sostener su buen momento para mantenerse firme en la pelea por el primer puesto de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro arrancará a las 16, contará con el arbitraje de Lucas Cavallero y será televisado por LPF Play.

El Gasolero viene de empatar como visitante ante Patronato, en Paraná, y acumula cinco partidos sin derrotas, con cuatro triunfos y un empate. Ese es el andar que buscará consolidar con una nueva victoria en condición de local ante el conjunto dirigido por Carlos Mayor.

Hoy, con 50 puntos, el Celeste se encuentra a tres unidades del puntero Tristán Suárez (53) y a dos de Gimnasia de Jujuy (52), ubicado en el tercer puesto de la lucha por el liderazgo. Por eso, el equipo conducido por Nicolás Domingo no se quiere bajar de la pelea y va por otro triunfo para alimentar su ilusión.

En cuanto al armado del once, Domingo sufrirá bajas sensibles: no podrá contar con Franco Díaz (expulsado en Paraná), Lorenzo Monti (llegó al límite de amarillas), Pedro Souto (lesionado) y Marcos Echeverría (le resta una fecha de suspensión). Sin embargo, tendrá un regreso esperado, ya que Gabriel Hauche entrenó con normalidad y se sumó a la lista junto a Gerónimo Tomasetti.

Estos son los convocados por Nicolás Domingo para recibir a Almagro en el estadio Alfredo Beranger, por la fecha 30 de la Primera Nacional.



Pedro Souto no estará disponible a causa de un desgarro del aductor del muslo izquierdo. Aproximadamente 3 semanas de recuperación pic.twitter.com/FMOYdNnFuE — Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 18, 2026 Cómo llega el rival de Temperley Almagro, por su parte, no quiere ser un invitado a la fiesta gasolera y buscará un triunfo que lo acerque a los puestos de Reducido. Con 35 unidades, se encuentra a cinco del octavo lugar y necesita dar el golpe en Turdera para reavivar sus aspiraciones. El equipo de José Ingenieros viene de empatar de local frente a Deportivo Maipú y acumula dos presentaciones sin ganar. Por eso, se presentará en el estadio Alfredo Beranger con el objetivo de rescatar un buen resultado fuera de casa, una condición en la que cosechó tres triunfos y cuatro empates sobre un total de 14 partidos. Las posibles formaciones de Temperley y Almagro Temperley: Ezequiel Mastrolía; Matías Calzón, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Fernando Brandán; Alejandro Melo o Gabriel Hauche y Facundo Krüger.

Ezequiel Mastrolía; Matías Calzón, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Adrián Arregui, Gerónimo Tomasetti, Fernando Brandán; Alejandro Melo o Gabriel Hauche y Facundo Krüger. Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Enzo Martínez, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Tobías Macies; Tiziano Dornell y Facundo De la Vega.

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