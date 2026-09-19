Banfield busca aire en La Plata ante un Gimnasia que pelea la punta

Después de una semana convulsionada, Banfield visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en busca de un resultado positivo que le dé tranquilidad de cara a lo que viene.
Con la mira puesta puesta en el futuro de Pedro Troglio, Banfield buscará un resultado positivo en el Bosque para aliviar la tensión interna.
Después de una semana convulsionada, Banfield visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en busca de un resultado positivo que le dé tranquilidad de cara a lo que viene.
El encuentro, clave para el futuro del conjunto albiverde, se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo desde las 14:30, con el arbitraje de Jorge Baliño y la transmisión en vivo de TNT Sports.
El equipo del Sur llega en una situación delicada: a los cuatro partidos sin victorias en el torneo local se le sumó la tensión entre el entrenador Pedro Troglio y la comisión directiva.
El vínculo entre ambas partes se terminó de desgastar esta semana y el miércoles el DT puso su renuncia a disposición. Sin embargo, la dirigencia no se la aceptó, por lo que el exmediocampista estará al frente del equipo en el Bosque.
Con la urgencia de sumar de a tres, Banfield intentará cortar la racha negativa para salir del fondo de la Zona B y empezar a engrosar su promedio.
El Lobo vive la cara opuesta: llega con la ilusión de subirse a la cima de la Zona B. Con 16 puntos, el equipo de Ariel Pereyra está a dos del líder Argentinos Juniors (que visita el domingo a Rosario Central) y un triunfo lo dejaría como puntero transitorio.
El conjunto platense cosechó siete de los últimos nueve puntos en juego e intentará ratificar su gran presente. Para este compromiso no podrá contar con Ignacio Miramón, quien llegó al límite de amonestaciones y sería reemplazado por Nicolás Barros Schelotto.