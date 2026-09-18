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18 de septiembre de 2026
¿Última función?

Pedro Troglio, en medio de la incertidumbre sobre su futuro, se enfoca en Gimnasia La Plata

Luego de un miércoles de alto voltaje en Banfield, el técnico Pedro Troglio pone mano en la formación que visitará este sábado al Lobo.

Pedro Troglio alista el equipo.

Pedro Troglio alista el equipo.

Banfield y Pedro Troglio no conviven en paz. La renuncia que presentó el técnico y rechazó la dirigencia dejó expuesta la (mala) relación entre las partes. Todo es parte del caos institucional y futbolístico que viene de arrastre. Pero en el horizonte hay un partido que puede acelerar el desenlace de esta novela que se robó toda la atención.

El sábado, Banfield visitará a Gimnasia La Plata, cuyo resultado incidirá directamente en la decisión que tomará Pedro Troglio. Hay quienes afirman que será su despedida del club, pero nada es oficial. El técnico trabajará en la búsqueda de un equipo que corte la racha de cuatro fechas sin victorias.

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Pedro Troglio pierde un volante

De por sí deberá mover obligatoriamente una ficha. El volante Tomás Adoryan se perderá el partido por haber llegado al límite de amonestaciones en el empate (1-1) del lunes frente a Barracas Central, en el estadio Florencio Sola.

Tom&aacute;s Adoryan lleg&oacute; al l&iacute;mite de amonestaciones.

Tomás Adoryan llegó al límite de amonestaciones.

El misionero de San Pedro “buscó” la tarjeta amarilla cuando salió reemplazado por Favio Álvarez. El exLanús sería quién arranque contra el Lobo, o en caso de un mediocampista más de marca recurrir a Ignacio Pais.

Tomando como parámetro el último partido, el flojo desempeño de Santiago López García abre el interrogante en la franja derecha. En caso de la salida del mendocino, el DT cuenta con Juan Luis Alfaro, que viene con poco rodaje: ingresó ante Estudiantes de Río Cuarto y completó 90 minutos con Racing Club.

Después de ese encuentro en Avellaneda, Alfaro no entró en la convocatoria del entrenador contra Newell’s y Barracas Central y fue al banco con River Plate y Aldosivi de Mar del Plata. La otra opción es que Renzo Malanca o Brandon Oviedo -ambos centrales- cubran la franja de lateral-volante por derecha.

Quién dirige Gimnasia La Plata-Banfield

El sábado, desde las 14.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, arbitrará Jorge Baliño, secundado por Pablo Acevedo y Hugo Páez. Cuarto árbitro: Lucas Comesaña. VAR: José Carreras. AVAR: Pablo Giménez. TV: TNT Sports Premium.

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