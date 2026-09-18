La Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas brinda una jornada de sonido con un invitado internacional

En el marco de una actividad conjunta entre la Audio Engineering Society Argentina y la Escuela de Medios Audiovisuales (EMMA) de Lomas de Zamora , sobre Audio para Cine invitan a los vecinos a que se sumen a la jornada de este viernes de 19 a 21 en Banfield que contará con un disertante internacional y otro nacional, expertos en sonido.

En Manuel Acevedo 1864, Banfield se podrá acceder a la jornada de sonido que es abierta a la comunidad para los estudiantes, aficionados o profesionales que quieran conocer más de dicha temática de la mano de Adam Moseley que llega a Lomas por primera vez para brindar su experiencia en producciones de Hollywood, Los Ángeles.

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Además del disertante que llegará directamente de Estados Unidos, también contarán con un invitado argentino, según adelantaron. "Estará acompañando la jornada, Francisco Parodi de la Untref (Universidad Nacional de Tres de Febrero) que presentará criterios de postproducción y sonido directo", contó Christian Paladino , profesor de la EMMA y coordinador de la actividad.

Los que se anoten para participar este viernes de la jornada van a poder escuchar a Adam Moseley que es un destacado ingeniero de sonido, productor musical, mezclador de bandas sonoras de películas y educador. Ha trabajado con innumerables bandas de música muy reconocidas como The Cure , Roxette , U2 , Sex Pistols , Rush , Kiss y Tina Turner .

Respecto al tema en que se enfocará, detallaron que se va a explayar sobre la producción de sonido para la música de dos películas. The big Wedding, dirigida por Justin Zackham y protagonizada por los actores: Robert De Niro, Diane Keaton, Robin Williiams, etc.

También, comentaron que la charla que brindará Moseley será en inglés, pero con la traducción en simultáneo al español para que todos los concurrentes puedan seguir de forma dinámica al disertante.

En tanto, el profesional nacional Parodi hará hincapié sobre la postproducción y sonido directo en el documental “Nueve Auras”. La escena que se evaluará será una en la que aparece Ricardo Darín, con la dirección de Fabián Bielinsky.

Cómo será la jornada

Para las personas que ya se anotaron a la jornada que tendrá lugar mañana destacaron que deben ser puntuales en los horario ya que a las 18.45 se harán las acreditaciones y a partir del horario de las 19 hasta las 21 se podrán apreciar la palabra de los dos invitados especiales.

Sobre la dinámica del encuentro adelantaron que la charla de Parodi será a las 19 y la de Moseley a partir de las 20. Ambos se van a dedicar a compartir consejos, experiencias únicas y reflexiones muy profundas sobre la oportunidad y experiencia de participar de manera relevante en producciones con artistas de talla mundial, dejando grandes enseñanzas a toda la audiencia y sobre todo a los alumnos de la EMMA.

Un encuentro en conjunto

La jornada que se hace en conjunto entre la EMMA y la AES será imperdible para todos los que estudian o se interesan por el mundo del sonido y el audiovisual.

La AES es la asociación profesional más importante a nivel mundial dedicada a la divulgación científica de audio. Es la única entidad del mundo dedicada exclusivamente al audio profesional y se encarga de la divulgación de avances científicos de la industria del audio en todas sus disciplinas y que nuclea a todas las áreas de la industria del audio mediante charlas, conferencias, presentaciones de papers y el prestigioso AES journal. Tiene presencia en más de 48 países, fundada en 1948 y la sección Argentina funciona desde 1995.

En tanto la EMMA es el Instituto Superior de Formación Técnica: Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora. Su directora, Mariel Sol Fredes y su representante Legal, Florencia Carasatorre que corresponde al equipo de Educación de Lomas de Zamora, depende de la Secretaría de Educación del Municipio, con la conducción de Darío Spampinato, secretario de Educación, Producción y Trabajo del Municipio de Lomas de Zamora.