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18 de septiembre de 2026
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Finde en Lomas de Zamora: Jairo, Diego Capusotto, Patricia Palmer y Mario Pasik

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán mucha música sonando en vivo, diversas obras de teatro y varios shows de humor.

Jairo, un grande la música popular.
Jairo, un grande la música popular.

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán sonando en vivo a Jairo, Los Charros y otras bandas, junto con obras de teatro con Diego Capusotto, Patricia Palmer, Mario Pasik y Pablo Echarri y varios shows de humor.

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El sábado a las 15.30 se proyectará el documental sobre Rocambole “En el camino” y a las 19 llega el Ballet Raíces del Sur. El domingo a las 16 será el turno de turno del show del Mago Javier y a las 19 el Ballet Alma Azul celebra sus 7 años en escena.

Raíces del Sur, en Lomas de Zamora.

Raíces del Sur, en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el viernes a las 21 llega Jairo para repasar los grandes clásicos de su carrera en el mundo de la música.

En la misma sala, el sábado a las 21 sonará Clearwater con su tributo a Creedence y el domingo a las 20 será el turno de comedia “Maldita felicidad”, con Pablo Echarri, Paola Krum, Inés Palombo y Carlos Portaluppi.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 451, el viernes a las 21 sonará Cinema Varieté, la banda tributo a Charly García, repasando los discos “Tango” y “Tango 4”.

El sábado a las 21 Pablo Cordonet & The Faena´s presentan su show de humor y música en vivo en Bodega Lomitas de Lomas de Zamora, España 451.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el sábado a las 20 sale a escena “Tirria”, una obra con Diego Capusotto, Andrea Politi y Rafael Spregelburd. El domingo a las 20,30 será el turno de “Adan y Eva, un amor de aquellos”, con Patricia Palmer y Mario Pasik.

El reconocido standapero Lucas Upstein presenta su nuevo unipersonal de humor el viernes a las 21 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

El domingo a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, la obra “El sol se muere”, con dramaturgia y dirección de Nicolás Blandi.

Más música en vivo

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado desde las 23 arranca una nueva edición de Reche Modo Lowlo Hypnotic.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23 se arma otra edición de “Noches de Cumbia” con Los Charros y el DJ Monkey.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará Forever Classic´s y el sábado será el turno de los hits de La Fonola ’80.

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