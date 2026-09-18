viernes 18 de septiembre de 2026
Escribinos
18 de septiembre de 2026
En las redes.

El desgarrador comunicado de la familia del Indio Solari

La pareja y el hijo del Indio Solari se manifestaron en las redes sociales ante las versiones de supuestos contendidos contenidos que le atribuyen al artista.

El Indio Solari falleció en su casa.&nbsp;

El Indio Solari falleció en su casa. 

En medio de las versiones sobre supuestas cartas, mensajes y pedidos que el Indio Solari habría dejado antes de morir, la familia de exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicó un desgarrador comunicado y también sumó una advertencia.

Virginia Mones Ruiz, más conocido como Viru, y Bruno Solari, pareja e hijo del músico, inicialmente habían optado hacer oídos sordos a las publicaciones creadas con Inteligencia Artificial. Pero finalmente, ante la insistencia de las versiones, decidieron expresarse públicamente.

Lee además
la familia del indio compartio una foto inedita tomada antes de su muerte
Rescate emotivo.

La familia del Indio compartió una foto inédita tomada antes de su muerte
Una tarde para celebrar al Indio Solari en Llavallol.
Eterno.

Homenajean al Indio Solari en Llavallol con una jornada cultural
El comunicado de la familia del Indio Solari.

El comunicado de la familia del Indio Solari.

El contundente comunicado de la familia del Indio Solari

“Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA…)”, comienza el mensaje difundido por la familia del Indio Solari.

Y en el texto se agrega una clara manifestación de la familia. “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”, agrega el comunicado oficial.

“Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, señalaron en las redes sociales.

El Indio Solari falleció el 5 de junio de 2026 a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir. La autopsia confirmó que el emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico no traumático.

Temas
Seguí leyendo

La familia del Indio compartió una foto inédita tomada antes de su muerte

Homenajean al Indio Solari en Llavallol con una jornada cultural

En Llavallol inauguraron el mural más largo del país dedicado al Indio Solari

Quién es la tercera en discordia entre Candela Arizaga y Moyano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Daniela Celis contra Nick Sicaro. 
Se armó.

Daniela, contra Nick: "No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nuevo escándalo entre Candela Arizaga y Facundo Moyano.  video
Es un escándalo.

Quién es la tercera en discordia entre Candela Arizaga y Moyano