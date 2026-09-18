El desgarrador comunicado de la familia del Indio Solari

En medio de las versiones sobre supuestas cartas, mensajes y pedidos que el Indio Solari habría dejado antes de morir , la familia de exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicó un desgarrador comunicado y también sumó una advertencia.

Virginia Mones Ruiz, más conocido como Viru, y Bruno Solari, pareja e hijo del músico, inicialmente habían optado hacer oídos sordos a las publicaciones creadas con Inteligencia Artificial. Pero finalmente, ante la insistencia de las versiones, decidieron expresarse públicamente.

Rescate emotivo. La familia del Indio compartió una foto inédita tomada antes de su muerte

“Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA…)”, comienza el mensaje difundido por la familia del Indio Solari.

Y en el texto se agrega una clara manifestación de la familia. “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”, agrega el comunicado oficial.

“Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, señalaron en las redes sociales.

El Indio Solari falleció el 5 de junio de 2026 a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir. La autopsia confirmó que el emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico no traumático.