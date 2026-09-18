viernes 18 de septiembre de 2026
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18 de septiembre de 2026
Uno por uno.

Todos los ganadores de los Gran Hermano Awards

Luego de la consagración de Sol Abraham, en la última noche de Gran Hermano Santiago del Moro dio a conocer a cada uno de los ganadores.

Sol Abraham fue una de las ganadoras.&nbsp;

Sol Abraham fue una de las ganadoras. 

Luego de varios videos emotivos, el último análisis del panel y la palabras de la campeona y la subcampeona, Santiago del Moro dio a conocer los ganadores de las distintas categorías.

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¡Felicitaciones!

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Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano. 
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Sol Abraham, tras ganar Gran Hermano: "Mi juego fue incomodar"

Laura Ubfal otorgó un premio a nombre suyo para Andrea del Boca por ser “la mamá de la casa”, Ceferino Reato lo hizo también con Yanina Zilli por “ser una jugadora impresionante” y el galardón de mejor compañero fue para Manuel Ibero.

Todos los ganadores de los Gran Hermano Awards

La jugadora más limpia: Charlotte Caniggia

“No es fácil vivir con gente tan sucia”, llegó a declarar la competidora que quedó en el tercer puesto de la competencia.

La jugadora más “showcera”: Steffany “Campanita” Pereira

Una condición de la participante paraguaya-brasileña, yendo desde los insoportables cacerolazos para despertar a los demás hasta las dos oportunidades en las que se atrincheró para no abandonar la casa.

Mejor “farmeo de aura”: Sol Abraham

La ganadora de Gran Hermano 2026 también se lleva el galardón por marcar su presencia de manera única, auténtica e irrepetible.

Mejor cantante: Yanina Zilli

La exvedette se encargó de divertir a la casa con grandes éxitos de la música, y en especial en inglés, como Last train to London y Flowers.

Mejor caída: Andrea del Boca

Un premio casi cantado teniendo en cuenta que su resbalón en la cocina no solo fue una de las imágenes más impactantes de la temporada.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano.

Mejor baile: Juan Carlos ‘JC’ López y Tamara Paganini

Los dos tienen experiencia en ser strippers y bailarines, por lo que dejaron todo en la cancha durante una fiesta del sábado en la que el SUM.

Mejor entrada: Cinzia Francischiello

Cuando la venezolana volvió con su Golden Ticket, lo hizo mediante la puerta giratoria al mismo tiempo en el que Sol se iba expulsada.

Mejor disfraz: Sebastián Cola

El artista supo vestirse de cualquier cosa con tal de divertir a sus compañeros. Hizo de “basura” junto a Charlotte e incluso se transformó para imitar a Mariela Prieto.

Mejor beso: Luana Fernández y Matías Hanssen

Luana tenía muchos candidatos para ganar en esta categoría pero su sesión de chapes con Hanssen en la pileta se quedó con el galardón.

Otros ganadores en Gran Hermano

Mejor festejo: Yipio

Con su inconfundible saco de color violeta, la uruguaya protagonizó un fervoroso festejo cuando superó en el versus de la placa a Pincoya.

Mejor melena: Manuel Ibero

El modelo trató de peinarse sin productos y como pudo en la casa de Gran Hermano, e hizo tantas veces un movimiento de cuello para tratar de acomodar su jopo que llamó la atención del público.

Mejor llanto: Alejandra Majluf

Un momento de lágrimas y desesperación en medio de las trifulcas por conseguir cigarrillos dentro del reality de Telefe.

Momento viral: Mariela Prieto

La mirada de la jugadora quedó en el ángulo perfecto para que pareciera que una planta tenía ojos.

Mejor look: Daniela De Lucía

Tanto con el peinado como con la vestimenta, la periodista dejó su imagen como marca registrada de la casa de Gran Hermano.

Mejor pelea: Pincoya vs. Tamara

Tuvieron varias, pero se llevó el galardón la protagonizada por ellas la del 20 de agosto que incluyó un presunto escupitajo y amenazas de golpes.

Mejor peor compra: Danelik Galazán

Hubo muchas, pero la ganadora fue la que hizo la tucumana con 20 kilos de morrón.

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