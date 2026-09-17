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17 de septiembre de 2026
Sin vueltas.

Sol Abraham, tras ganar Gran Hermano Generación Dorada: "Mi juego fue incomodar"

Luego de consagrarse como campeona de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham habló de todo con Santiago del Moro en “La Cumbre”.

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano.&nbsp;

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano. 

Santiago del Moro empezó su entrevista a la ganadora queriendo saber cómo formuló la estrategia de su juego, que la mantuvo durante sus más de 170 días en la casa.

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“Era una gran señal. Siempre dije que quería estar nominada en la primera o segunda placa, ver si bancan ese tipo de juego, esa escuela. Yo no quise tener conflicto por tenerlo, conté siempre que mi juego fue incomodar y creo que muchos no se supieron adaptar a eso, se quedaron con ser ‘buena o mala persona’. Yo ya dije que fui simplemente una jugadora y no tengo nada personal con nadie”, declaró Sol Abraham tras ganar la final de Gran Hermano.

Ganar Gran Hermano fue "la frutilla del postre"

En otro tramo de la entrevista, Sol Abraham explicó que tanto ella como Yipio “ya eran ganadoras” y que llevarse el trofeo de campeona era “la frutilla del postre”.

“Fue un juego expuesto y difícil. Me costó el afuera, tener a Delfi y mi familia afuera. Es que me puse la camiseta y no aflojé. Tuve a toda la casa en contra y quiero que eso quede como ejemplo”, sostuvo la ex GH 2011 que obtuvo revancha 15 años después.

Sol Abraham también le agradeció por el apoyo de Pincoya en su último tiempo en la casa y sostuvo que cree que la mayoría de la gente entendió que su postura de ‘villana’ era parte del juego.

“Yo no ataqué desde lo humano pero sí respondí a situaciones que me decían y no se bancaban esa respuesta. No fui un personaje, fui ‘modo jugadora’. En mi vida no tengo peleas con nadie, me llevo bien con mis vecinos y llevo una vida tranquila”, indicó Sol Abraham.

“Siempre tuve conciencia de que esto es un reality show, así que jamás dejé de jugar. Fue mi manera de agradecerle a la gente por darme su voto”, continuó la modelo en relación a nunca aflojar en su estrategia para ganar Gran Hermano Generación Dorada.

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