Juan Botana presenta el libro "Sin ojos que los miren" en la Biblioteca Municipal de Lanús

“Sin ojos que los miren”, el libro más personal de Juan Botana que se redita a tres años de su lanzamiento, es una publicación de crónicas que suceden en la calle o en el interior de una casa y se presenta en la Biblioteca Municipal en Lanús.

Lo presenta en sociedad el viernes, de 19 a 20.30, en la Biblioteca Mariano Moreno , de Avenida 25 de Mayo 790, con entrada libre y gratuita. La presentación estará a cargo de Juan Botana y contará con la moderación de María Cristina De Haro.

Habrá lecturas del prólogo y de las crónicas del libro a cargo de Juan, Cristina y Víctor Hugo Ghezzi, una charla alusiva espacio para preguntas que quiera hacer el público y hasta una lectura colectiva de algunos de los textos.

“Un poco me conocen como poeta, por mis libros Amores truncos y Flores plebeyas y los festivales de poesía que organizo, pero el género que más me representa es la crónica”, le cuenta Juan Botana a La Unión.

Juan Botana presenta su libro.

El libro más personal de Juan Botana

El libro contiene 24 crónicas que hablan de una chica de la calle (La loca del chango); de un vecino de Banfield al que se le muere la mujer y el hijo (Banfield); de una señora grande a la que la mudan de casa (Leones de Escalada); de la relación de un chico con su padre y los perros en plena dictadura militar (Boca de lobos); de ese mismo chico u otro jugando al ajedrez (Tablas); de dos chicos que querían descubrir los secretos de la familia en la valija verde de su abuelo (Cartas amarillas); de un loco que hablaba solo en el tren (Loco corazón); de un linyera que gritaba en la calle (La esquina es mi corazón); y de una nena que cantaba y pedía en el tren (Nubes grises).

“Sin ojos que los miren” comienza con un poema y continúa con el prólogo de Nuria Gómez Videla, directora de comunicación, conductora de radio “Libros sin tiempo” y columnista de “Un libro corto”, para luego entrar en las crónicas sociales de tono triste pero tierno, melancólico y esperanzador.

“La idea es que los y las que vengan se apropien de las historias y los textos, y que estos actúen como disparador de otras historias. El libro se para en el lugar del reclamo y hace alianza con los que les cuesta en una sucesión de recuerdos. Pero de un recuerdo alentador hacia lo que viene o propone una idea de reivindicación o resistencia. Que si no se da en el texto, al menos quede en el lector, lectora cierta sed de justicia en busca de otra sensibilidad social”, afirma el escritor.

La presentación de “Sin ojos que los miren” cuenta con el apoyo de Lanús Municipio, de la Editorial Dunken y de la plataforma web www.juanbotana.com

Sobre Juan Botana

Vecino de Banfield, Juan Botana es escritor y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de los libros “Recovecos”, “Toda la voz de América en mi piel”, “Amores truncos”, “Sin ojos que los miren” y “Flores plebeyas”, es redactor de contenidos web para el Gobierno de la Ciudad, es el director de la web juanbotana.com, el conductor del programa de radio “Ángel para un final” y el organizador del Festival de Poesía.

Lo próximo será un libro con su poesía completa y sueña con hacer otro libro de crónicas, ésta vez de rock, y una novela que se llamará “Los otros días”.