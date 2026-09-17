Sol Abraham es la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada al ser la jugadora más votada en la ajustada final donde compitió contra Yisela “Yipio” Pintos , en el esperado y emotivo desenlace del reality de Telefe que se extendió por 172 días.

La exparticipante de la edición de Gran Hermano de 2011 obtuvo el 51,8% de los 30 millones de votos de la gran final del certamen emitida en la pantalla de Telefe.

Todo o nada. Sol y Yipio, en la final de GH: la historia de una larga enemistad

Quince años después de su paso por Gran Hermano 2011, Sol Abraham se animó a volver a la casa más famosa del país con un objetivo de buscar su revancha.

La flamante campeona se quedó con el premio mayor de $70 millones, una casa y el trofeo realizado por el orfebre Payarols. Por su parte Yipio se quedó con los $20 millones.

Ambas participantes convivieron con grandes rispideces durante la estadía en la casa, afrontaron peleas hasta los últimos momentos y mostraron que pertenecen a distintos bandos.

Su nuevo paso por Gran Hermano

El camino de Sol Abraham en el reality estuvo marcado por altos y bajos, con una gran oportunidad de haber sido elegida para un intercambio con La Casa de los Famosos, aunque al poco tiempo de volver fue expulsada por Gran Hermano debido a que constantemente expresaba que extrañaba a su hija.

De todos modos, después a Sol Abraham le dieron la nueva oportunidad de volver a ingresar a la casa gracias a un Golden Ticket y no la desaprovechó.

Su forma de jugar generó polémica, ya que desde su reingreso a la casa tomó un perfil confrontativo, que la llevó a estar nominada semana a semana y se convirtió en la jugadora con más versus de placa ganados en esta edición.

Desde el comienzo de la temporada, la jugadora tuvo cercanía con muchos compañeros, hasta formó el grupo de “los F4”. Sin embargo, con la que se mantuvo aliada toda la temporada fue con Cinzia Francischiello y hasta se casaron en la casa.