Moría Casán fulminó a Susana Giménez: "Jubilada del éxito"

En un nuevo capítulo de una vieja interminable disputa mediática, Moria Casán salió a responderle sin vueltas a Susana Giménez y la calificó como “una jubilada del éxito”. Además, “La One” dijo que su colega no le “mueve la aguja”.

En su programa de El Trece, Moria Casán anunció “divino, ¿por qué Moria le va a contestar a Susana? Pero por favor. Me encanta que hablo de mí en tercera persona, primer signo de locura”.

“¿Por qué debería contestarle a la Su? ¿Ustedes quieren que nos peleemos? Los cámaras acá dicen que no, pero la prensa quiere que me pelee con la Su o quiere que salgan mis dardos”, bromeó Moria Casán sobre su mala relación con Susana Giménez. Luego disparó que “La Su no maneja el humor. Dice que con el humor le han puesto muchas cosas, o sea que no tiene sentido del humor”.

“Una vez Françoise Sagan dijo: ‘No tener humor es una tara del espíritu’”, citó la conductora de las mañanas de El Trece, sumando picante al debate en su programa.

Moria Casán contra Susana Giménez

Moria Casán no detuvo su marcha y siguió arremetiendo contra Susana Giménez. “Ayer la prensa me llamó de todos lados para preguntarme: ‘Moria, ¿esto qué es? ¿Un palito que le querés contestar? Yo no iba a contestar porque, la verdad, a mí no me mueve la aguja la Giménez, ni lo que diga ni lo que no diga, porque es como una retirada espiritual ya”, espeto.

Moria Casan contra Susana Gimenez.

También fulminó a Susana Giménez al insistir en que “es como una jubilada del éxito. Si no estás trabajando, si vivís en otro país y venís acá a hacer sociales y a pasar por todas partes y no estás trabajando, no estás en actividad. ¿Y qué vas a tener, éxito porque vas un día a un desfile o te llevas al Colón?”.

Moria Casán cuestionó nuevamente a Susana Giménez porque “viene desde su reserva de punta esteña y cuando viene acá es como si viniera a Broadway, a la gran urbe”.

“Le preguntan en el Obelisco qué opina de esto o de lo otro, y cada tanto se la agarra con mujeres como, por ejemplo, mi prima Alfano”, cerró el tema Moria Casán citando a Graciela Alfano.