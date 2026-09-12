Un robot quiso sumarse al programa de Moria Casán y perdió su chance

Moria Casán recibió la visita de un robot que se ofreció como panelista en el comienzo de su programa de El Trece. La conductora mantuvo un ida y vuelta desopilante con su invitado, que se puso a bromear sobre algunas frases icónicas de “La One”.

Luego de bromear en el pase de Arriba Argentinos sobre el uso de la inteligencia artificial y la robótica , Moria Casán le dio la bienvenida al invitado: “Hola, robot. ¿Cómo estás?”.

Moria Casán siguió con la charla al contestar “muy bien, más que bien. ¿Estás contento de estar en La mañana con Moria conmigo?”. “Sí, si querés me quedo como panelista”, se propuso atrevido el invitado a Casán Casán ante la sorpresa de todos en el estudio.

Moria Casán respondió sin vueltas y lo puso a prueba: “Me encantaría. Tengo un staff fabuloso, pero siempre sos muy bienvenido. ¿Qué sabés de Icardi?”. “Creo que va a un equipo de Brasil”, titubeó el robot y perdió su oportunidad de seguir interactuando con "La One".

Gustavo Méndez intervino para bromear “¿Qué dice este serruchador de piso? ¡Informate mejor! ¿Qué va a ir a Brasil? Se queda en Europa. Ni monotributista es, imaginate. Está entre Italia y Grecia. ¡Dejá el ChatGPT y traé una primicia!”.

“Bailás bien, pero no es por ahí. Yo tengo la lengua karateca, ¿y qué pasa con vos, bebé?”, le tiró un centro Moria Casán. El robot se puso en “dance mode” y empezó a tirar patadas y realizar otros movimientos de karate, pero todo con poca elegancia.

La robotica sorprendió a Moria Casan.

Moria Casán felicitó al robot “muy bien, mirá cómo me responde. Me encantó la impronta que tuvo. Le dije que tengo la lengua karateca y empezó a hacer karate. Si te querés quedar, invitadísimo”.

“Who are you?”, anunció la criatura robótica mirando desafiante a los panelista del programa de El Trece en medio de las risas generalizadas en el estudio.

La conductora reaccionó divertida “‘Who are you’ me dice… ¡¿Quiénes son?! ¡Me está plagiando! Sos muy amoroso”. “Te agradezco y en una de esas te podés sentar un ratito para que opines. Encantada de tenerte”, cerró Moria Casán con la invitación.