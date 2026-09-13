Los Andes recibe a San Miguel con la ilusión de cortar su mala racha

Los Andes recibirá este domingo a San Miguel por la fecha 29 del campeonato de la Primera Nacional , con el objetivo de cortar una racha de ocho partidos sin poder ganar para afianzarse en zona de Reducido. El partido arrancará a las 15, contará con el arbitraje de Pablo Giménez y será transmitido por LPF Play.

El Milrayitas viene de empatar un partido increíble ante Defensores de Belgrano , en el que tuvo el triunfo en el bolsillo pero se le escapó en la última jugada con un golazo de Ciccolini, y por eso recibirá al "Trueno Verde" sin margen para el error y con una misión concreta por cumplir: volver a ganar.

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Con 36 puntos, el elenco de Lomas de Zamora ocupa el octavo puesto por diferencia de gol y necesita obtener los tres puntos para no ser superado por Estudiantes de Buenos Aires, quien tiene la misma cantidad. Además, en caso de ganar, también escalaría un puesto, ya que superaría por diferencia de gol a Ciudad Bolívar, que llegó a los 39 con el empate de local ante Central Norte.

En cuanto al equipo, el entrenador César Monasterio no realizaría cambios y apostaría por los mismos 11 que arrancaron como titulares en el último partido. Con estos jugadores, tendrá su presentación en el estadio Eduardo Gallardón , donde buscará sumar su primera victoria como DT de Los Andes .

Estos son los convocados para enfrentar a San Miguel en el Estadio Eduardo Gallardón.#VamosMilrayitas

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¿Cómo llega San Miguel, el rival de Los Andes?

El equipo de Los Polvorines transita un momento complicado en el torneo: acumula cuatro derrotas en fila y se encuentra en zona de descenso. Por eso, San Miguel se presentará en Lomas con la obligación de obtener los tres puntos para abandonar el anteúltimo de la Zona A.

Con 29 unidades, el equipo dirigido por Alberto Bulleri (reemplazó a Matías Módolo hace dos semanas) no tiene margen de error y afrontará este partido como un partido trascendental. Para conseguirlo, el DT analiza cambios y recién confirmará el equipo minutos antes de salir a la cancha: pondría haber cambios en la defensa y el mediocampo.

Las posibles formaciones de Los Andes y San Miguel

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo, Peter Grance; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete; Alex Valdez Chamorro; Franco Tisera y Mauricio Asenjo.

San Miguel: Daniel Sappa; Damián Adín o Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Leandro Desábato, Iván Ramírez, Mateo Serra, Tomás Jerez o Máximo Oses; Jorge Ferrero o Gustavo Fernández y Bruno Nasta.