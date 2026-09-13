domingo 13 de septiembre de 2026
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13 de septiembre de 2026
Choque clave.

Temperley va por la punta de su zona ante Patronato en Paraná

Temperley buscará la cima de su zona de la Primera Nacional este domingo desde las 15.30, cuando visite a Patronato en Paraná. El Gasolero va por otro triunfo.

Temperley enfrenta a Patronato en un choque clave en Paraná.

Temperley enfrenta a Patronato en un choque clave en Paraná.

Temperley buscará aprovechar el empate de Tristán Suárez en Salta y alcanzarlo en la cima de la Primera Nacional, esta tarde a las 15.30, cuando visite a Patronato. El partido, correspondiente a la fecha 29, se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y será transmitido en vivo por la señal de LPF Play.

El conjunto dirigido por Nicolás Domingo viene dulce tras ganarle 3-1 a Colegiales. Marcha segundo con 49 puntos, acechando muy de cerca al líder Tristán Suárez (52). Una victoria en Entre Ríos podría dejarlo transitoriamente en lo más alto del campeonato.

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El Patrón llega golpeado tras empatar 0-0 con Deportivo Maipú. Con solo 29 unidades, necesita sumar de a tres ante su gente para escapar de la zona baja de la tabla, ya que supera a Chacarita sólo por dos unidades y podría caer en zona de descenso.

Historial y último antecedente entre Temperley y Patronato

En el profesionalismo jugaron 8 veces. Temperley domina el historial con 4 triunfos, frente a 2 de Patronato y 2 empates. El pasado 25 de abril, por la fecha 11 de este torneo, igualaron 0-0 en el Alfredo Beranger en un partido complejo para el Gasolero.

Con un Marcos Echeverría que estará ausente por haber llegado a las cinco amarillas, el cuerpo técnico se inclinaría por Facundo Krüger en su lugar y tiene la posibilidad de contar nuevamente con Franco Díaz (ya cumplió las dos fechas de suspensión) y la duda es si Gabriel Hauche puede regresar o si juega Fernando Brandán desde el arranque.

Por su parte, Marcelo Fuentes mantiene bajo la lupa la evolución física de piezas clave como Franco Soldano, Alejo Miró y Maximiliano Rueda, aunque recupera a Valentín Villarreal. Para Patronato es un duelo clave pensando en la permanencia.

Probables formaciones

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista o Facundo Heredia; Juan Salas o Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Villarreal; Franco Soldano y Tomás Attis o Diego Armando Díaz. DT: Marcelo Fuentes.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Luciano Nieto y Franco Benítez; Fernando Brandán o Gabriel Hauche y Facundo Krüger DT: Nicolás Domingo.

Hora: 15.30

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella

Árbitro: Bruno Amiconi

TV: LPF Play

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