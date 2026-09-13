Temperley va por la punta de su zona ante Patronato en Paraná

Temperley enfrenta a Patronato en un choque clave en Paraná.

Temperley buscará aprovechar el empate de Tristán Suárez en Salta y alcanzarlo en la cima de la Primera Nacional , esta tarde a las 15.30, cuando visite a Patronato . El partido, correspondiente a la fecha 29, se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y será transmitido en vivo por la señal de LPF Play.

El conjunto dirigido por Nicolás Domingo viene dulce tras ganarle 3-1 a Colegiales. Marcha segundo con 49 puntos, acechando muy de cerca al líder Tristán Suárez (52). Una victoria en Entre Ríos podría dejarlo transitoriamente en lo más alto del campeonato.

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El Patrón llega golpeado tras empatar 0-0 con Deportivo Maipú. Con solo 29 unidades, necesita sumar de a tres ante su gente para escapar de la zona baja de la tabla, ya que supera a Chacarita sólo por dos unidades y podría caer en zona de descenso.

En el profesionalismo jugaron 8 veces. Temperley domina el historial con 4 triunfos, frente a 2 de Patronato y 2 empates. El pasado 25 de abril, por la fecha 11 de este torneo, igualaron 0-0 en el Alfredo Beranger en un partido complejo para el Gasolero.

Con un Marcos Echeverría que estará ausente por haber llegado a las cinco amarillas, el cuerpo técnico se inclinaría por Facundo Krüger en su lugar y tiene la posibilidad de contar nuevamente con Franco Díaz (ya cumplió las dos fechas de suspensión) y la duda es si Gabriel Hauche puede regresar o si juega Fernando Brandán desde el arranque.

Por su parte, Marcelo Fuentes mantiene bajo la lupa la evolución física de piezas clave como Franco Soldano, Alejo Miró y Maximiliano Rueda, aunque recupera a Valentín Villarreal. Para Patronato es un duelo clave pensando en la permanencia.

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Probables formaciones

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista o Facundo Heredia; Juan Salas o Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Villarreal; Franco Soldano y Tomás Attis o Diego Armando Díaz. DT: Marcelo Fuentes.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Franco Díaz, Luciano Nieto y Franco Benítez; Fernando Brandán o Gabriel Hauche y Facundo Krüger DT: Nicolás Domingo.

Hora: 15.30

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella

Árbitro: Bruno Amiconi

TV: LPF Play