Arrancan los Juegos Suramericanos: cuándo compite Helen Bernard Stilling

Después de sus destacadas actuaciones en los campeonatos nacionales, Helen Bernard Stilling irá por un desafío mayor. La deportista de Lomas de Zamora dirá presente en la edición XIII de los Juegos Suramericanos y será una de las representantes de la delegación de Argentina en el evento multideportivo que tiene como epicentro Santa Fe y Rosario.

La atleta local, que representa al equipo del Municipio desde el nivel de escuelita y actualmente es campeona nacional , consiguió el registro necesario para competir en la prueba de los 100 metros con vallas y se ganó un lugar en el equipo nacional de atletismo, que estará representado por 41 deportistas.

Para Bernard Stilling , que ya sabe lo que significa de este tipo de mega evento a nivel juvenil, será su primer gran desafío en la categoría superior. Por eso, en la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti , buscará hacer historia para seguir sumando logros en su ascendente carrera que cuenta con varias medallas importantes, tanto a nivel nacional como internacional.

Los Juegos Suramericanos abrieron formalmente este sábado con la ceremonia de inauguración que se realizó en el Monumento de la Bandera, en Rosario, pero la competencia de atletismo iniciará en la segunda semana de competencia.

A partir del martes 22, los atletas de los 15 los países que participan del evento entrarán en acción. Y en lo que respecta a la deportista de Lomas, su día de competencia será el miércoles 23. De acuerdo al cronograma oficial, la prueba de Helen no tendrá carreras eliminatorias, solo contará con una final y el inicio pactado es para las 18:05.

Lomas Athletic también dirá presente en Santa Fe

El club de Arenales contará con representantes en los Juegos Suramericanos. En la rama femenina de hockey, las "Conejas" tendrá una representante en la Selección Argentina con la presencia de Emma Knobl, quien recientemente se coronó campeona del mundo con Las Leonas. En tanto, en la rama masculina, dirán presente Franco Agostini y Martín Ferreiro.