Mauricio Pellegrino palpita el duelo ante Riestra: "Es un rival complejo que aprovecha al máximo los errores"

Mauricio Pellegrino advirtió sobre lo que se le viene a Lanús ante Riestra. Mauricio Pellegrino preocupado por el presente de Lanús.

Mauricio Pellegrino, director técnico de Lanús, brindó una conferencia de prensa en la antesala del partido de este lunes frente a Deportivo Riestra, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. El entrenador Granate analizó el presente de su plantel, el retorno de una pieza clave y las dificultades que presentará el duro rival en el estadio Guillermo Laza.

El entrenador de Lanús no escatimó elogios para el planteamiento táctico de su próximo rival. "Es un equipo complejo, que defiende muy bien y sabe a la perfección a lo que juega. Te obligan a estar concentrados los noventa minutos porque aprovechan al máximo cada error ajeno", advirtió el DT, remarcando la necesidad de exhibir una alta efectividad en las áreas para volverse con los tres puntos.

En cuanto a la actualidad del plantel, Mauricio Pellegrino señaló: “Raúl (Loaiza) está entrenando bien. Por su parte, Ramiro (Carrera) no lo está haciendo; ha tenido una recidiva contra Defensa y Justicia. Marcelino (Moreno) ha estado en buen estado estos últimos tres días, es una buena noticia por la cantidad de tiempo que estuvo fuera. Ojalá todos puedan reincorporarse lo más rápido posible”.

Mauricio Pellegrino preocupado por el presente de Lanús. La falta de gol de Lanús, un aspecto que preocupa Consultado sobre la reciente falta de gol que arrastra el equipo, Mauricio Pellegrino le restó dramatismo pero admitió la urgencia de calibrar la puntería. "Estamos atravesando una sequía lógica del fútbol, pero lo verdaderamente preocupante sería no generar las situaciones. El volumen de juego está, ahora nos toca afinar el último pase y la definición", remarcó con optimismo.

Por último, el técnico se refirió al proyecto de inferiores y el rol de los más jóvenes en el primer equipo. "Los juveniles están en pleno proceso de adaptación. Es un salto grande y por eso decidimos que alternen minutos con la Reserva; la prioridad es que no pierdan ritmo de competencia y sigan madurando sin quemar etapas", concluyó. Lanús visitará a Riestra este lunes desde las 19, bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, buscando un triunfo que lo acerque a los puestos de playoff, el objetivo principal. El Granate suma 10 puntos en la Zona A del Torneo Clausura y se encuentra a 3 puntos de Independiente, el último que estaría clasificando hasta el momento.

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