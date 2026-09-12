Accidente en Llavallol: un hombre quedó atrapado dentro del auto tras chocar contra un colectivo

El operativo estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Un hombre resultó herido este viernes por la tarde luego de quedar atrapado dentro de su vehículo tras protagonizar un choque contra un colectivo de la empresa Yitus S.A. en Llavallol .

El accidente ocurrió alrededor de las 18.35 en la intersección de Néstor de la Peña y Olleros, donde por causas que todavía no fueron establecidas colisionaron un colectivo y un automóvil particular.

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Como consecuencia del impacto, el conductor del auto quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

Según la información oficial, del operativo participó una dotación con cinco bomberos, a cargo del sargento Juan Manuel Yodice, que trabajó en el lugar para liberar al hombre.

El conductor al momento de salir del auto.

Un herido tras el choque

Una vez retirado del vehículo, el conductor fue asistido por personal médico debido a los politraumatismos sufridos y trasladado para recibir atención.

Las imágenes del operativo muestran al herido ya sobre una camilla, mientras era asistido luego de ser rescatado del interior del automóvil.