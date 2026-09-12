Colectivos: suspendieron el nuevo ramal del 306 entre Canning y Puente La Noria.

La línea de colectivos 306 en el nuevo ramal que conectaba las localidades de Canning (Ezeiza) con Puente La Noria (Lomas de Zamora) dejó de circular tras 38 días de servicio. La empresa denunció amenazas y bloqueos que atribuyó a DOTA y su gremio, con 5.000 usuarios afectados.

La decisión de Expreso Esteban Echeverría SRL interrumpió un servicio que había comenzado el 3 de agosto y que conectaba de manera directa distintos puntos estratégicos del sur del conurbano bonaerense.

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La medida fue adoptada por situaciones que calificó como amenazas contra la compañía y los trabajadores. También señaló que se registraron bloqueos en las terminales, que habrían impedido el movimiento de los colectivos.

Como respaldo de su denuncia, la firma difundió videos registrados por choferes de la línea 306. En las imágenes se observan unidades identificadas con DOTA ubicadas en sectores de las terminales que, según la empresa, obstaculizaban el ingreso o la salida de los vehículos.

La compañía atribuyó esas situaciones a DOTA y a su gremio. Además, indicó que los recorridos de las líneas 435 y 51 terminaron condicionando la continuidad del nuevo servicio, debido a la similitud de los trayectos desde la plaza de Monte Grande.

Por el momento, Expreso Esteban Echeverría SRL no confirmó si realizará una presentación ante la Justicia o la Secretaría de Transporte.

Qué recorrido hacía el colectivo 306

El nuevo recorrido de la línea 306 había sido diseñado para unir Canning con Puente La Noria sin necesidad de realizar trasbordos. Las unidades circulaban con una frecuencia estimada de 23 minutos.

El trayecto atravesaba sectores de:

Puente La Noria.

Llavallol.

Monte Grande.

Luis Guillón.

Tristán Suárez.

Canning.

El recorrido llegaba hasta la rotonda de Saint Thomas, en Canning, a la altura de Paseo Guadalupe. En su trayecto también pasaba por Camino de la Ribera, Newton, Olimpo, Camino de Cintura, Boulevard Buenos Aires, Alvear, Arana, Vicente López, Enrique Santamarina, la Ruta 205, la rotonda de Coto Ezeiza y la Ruta 58.