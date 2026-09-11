Lola Tomaszeuski, tras la separación de Manuel Ibero: "Me trataban de cornuda"

Luego de la separación de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero , a pocos meses de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, estalló el escándalo luego que la joven saque todos los trapitos al sol sobre las situaciones que vivió

"Él me amaba a su forma y, su forma de amar, a mí no me gustaba", dijo de entrada Lola Tomaszeuski en el ciclo de streaming Rumis, en La Casa, sobre su separación con Manuel Ibero.

"Él me amaba a su forma y, su forma de amar, a mí no me gustaba", confesó y reveló que el vínculo no era el mismo que al principio: "Sentía que no me miraba con los mismos ojos".

La ex Gran Hermano se refirió a las versiones sobre presuntas infidelidades por parte de Manuel Ibero y no se guardó nada. "Confío en que no me engañó, pero todo el mundo me trataba de cornuda y yo le dije: ‘No le doy bola a lo que dicen de vos, porque si le hubiera dado bola nunca hubiera estado con vos’", confesó sin ocultar su angustia.

En este contexto, algunas actitudes de Manuel Ibero desperraron ciertas dudas. "Descubrí una mentira que no me copó un carajo: había empezado a seguir a una chica", reveló Lola Tomaszeuski sobre una actitud que descubrió.

Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero, en Gran Hermano.

"Le encontré una mentira que no me copó un carajo: había empezado a seguir a una chica", reveló Lola Tomaszeuski sobre uno de los motivos que la llevó a plantear el fin del romance.

"Si querés estar conmigo, te pido que me respetes. Hay dos caminos: nos separamos y todo bien o cambias esto, que es una pelotudez ¡Te estoy pidiendo que no sigas a pibas nuevas en Instagram!", le exigió la joven a Manuel Ibero.

De todos modos, la situación no mejoró. "Le planteo esto, pasan los días y me siguen llegando cosas. Ahí le dije: ‘No me estás poniendo en el lugar que me merezco’", agregó Lola Tomaszeuski. Quebrada en llanto, cerró su doloroso descargo en Rumis. "Quiero estar con alguien que me haga sentir amada, que mínimo me quiera”.