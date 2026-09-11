Regreso a lo natural: desde Lomas producen miel sin tratamientos químicos

Desde Lomas de Zamora , el emprendimiento Loiseau produce miel cruda, sin pasteurizar y respetando el ciclo natural de las abejas . Detrás de cada frasco hay una particular filosofía de trabajo: desde hace 16 años, la empresa selecciona abejas resistentes al ácaro varroa para desarrollar colmenas más rústicas y autónomas. También elaboran miel en panal, una forma ancestral de consumir este alimento que hoy vuelve a ganar lugar y se revaloriza como producto gourmet .

Los vecinos que vayan a la Expo Lomas van a encontrar el stand a cargo de productores de Turdera y Llavallol . "Fuimos productores convencionales hasta el 2009 cuando decidimos hacer un cambio radical, abandonamos los tratamientos y empezamos a desarrollar un proceso de selección de abejas resistentes al ácaro varroa, que es el principal problema sanitario que tiene la apicultura a nivel mundial. Es una salida sustentable y no dependiente de insumos externos que para el productor siempre son muy caros, así que estamos muy orgullosos de estar en este camino", destacó Marcelo Loiseau, que es perito apicultor y lleva adelante la empresa que comenzó como emprendimiento familiar en 1984.

Este método de producción respetando el ciclo natural de las abejas sin tratamientos artificiales fue presentado la semana pasada en el Congreso Latinoamericano de Apicultura que se hizo en Mar del Plata y el año pasado en el Congreso Mundial de Apicultura en Copenhague (Dinamarca) . Loiseau es la única empresa que trabaja con este método en la Provincia de Buenos Aires .

"Capturamos enjambres silvestres de abejas para desarrollar colmenas saludables capaces de resistir enfermedades y parásitos de manera natural. Al no usar químicos ni métodos de alimentación artificial, lo que garantizamos es una miel pura y libre de contaminantes", indicó Marcelo, que tiene un depósito, sala de extracción y fraccionamiento en Turdera y Llavallol.

En la Expo Lomas, los vecinos pueden llevarse frascos de miel cruda sin pasteurizar. "También vendemos miel en panal sin ningún tipo de procesamiento, que es la forma más primitiva de consumo de miel que tuvo la humanidad y ahora se lo considera como un producto delicatessen", señaló el apicultor, quien agregó: "Es muy bueno estar en la Expo Lomas porque hacemos degustaciones, la gente prueba productos que no conoce y tiene contacto directo con los productores".

Desde Lomas de Zamora, al rescate de las abejas

El emprendimiento de Marcelo tuvo una gran viralización en redes sociales gracias a la extracción de una colmena natural de abejas que estaba ubicada en los conductos de ventilación de un edificio ubicado en Barracas. Lo singular del caso fue la extensión del panal, que llegaba a medir más de 2 metros. "Los techos, los gabinetes de gas, los huecos entre paredes, las calderas o las medianeras son algunos de los lugares más comunes donde puede haber colmenas", aclaró.

En los videos se lo puede ver a Marcelo manipular las abejas con sus manos, sin ningún tipo de protección. Según explicó, su experiencia y la inmunidad a las picaduras le permite trabajar de esa manera: "Las abejas urbanas son muy mansas, entonces no uso guantes para tener mayor sensibilidad y ser más cuidadoso a la hora de maniobrarlas".