Los antecedentes entre Los Andes y San Miguel, un duelo histórico del ascenso

El Eduardo Gallardón abrirá sus puertas para albergar un cruce con mucha historia en el ascenso argentino. Los Andes recibirá a San Miguel este domingo por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro no solo pondrá en juego tres puntos vitales para el Reducido, sino que sumará un nuevo capítulo a un historial equilibrado.

Si bien se registran enfrentamientos desde la vieja Primera B de 1985, los cruces en lo que va del siglo XXI exponen una paridad absoluta. Tomando como referencia los últimos 10 compromisos disputados entre la Primera B Metropolitana y la actual Primera Nacional, la balanza se mantiene nivelada.

Con 3 victorias para Los Andes , 3 triunfos para San Miguel y 4 empates, tanto el Milrayitas como el Trueno Verde protagonizaron en los últimos años duelos parejos y atractivos. Si bien, muchos de esos choques alternaron entre la Primera B y la Primera Nacional , hoy con realidades similares buscarán un triunfo que los posicione en puestos de Reducido.

El último enfrentamiento oficial entre ambos se dio hace pocos meses, el pasado 25 de abril de este año, en el marco de la fecha 11 de la primera rueda del presente torneo. En aquella tarde en el estadio Malvinas Argentinas, Los Andes se impuso con autoridad por 2-0 gracias a los goles anotados por Mauricio Asenjo y Julián Navas. El "Trueno Verde" buscará este domingo su revancha en suelo ajeno.

Los Andes venció a San Miguel la última vez en Los Polvorines.

La fortaleza de Los Andes en el Eduardo Gallardón

Cuando la localía se traslada al Eduardo Gallardón, los de Lomas de Zamora logran inclinar levemente los números generales a su favor. El último festejo registrado de Los Andes recibiendo a San Miguel data del 6 de mayo de 2023, cuando el Milrayitas goleó 3-0 en el Torneo Apertura de la Primera B. Sin embargo, la última visita del conjunto de Los Polvorines al Gallardón en agosto de 2025 dejó un cerrado empate 0-0 que demuestra que San Miguel sabe cómo plantarse en territorio ajeno.

A lo largo de la era profesional, contabilizando cruces en la vieja Primera B, la Primera B Metropolitana y la actual Primera Nacional, Los Andes y San Miguel se enfrentaron en 26 oportunidades oficiales. Los números reflejan una paridad extraordinaria que marca la intensidad de cada duelo.

En total se registran 11 triunfos de Los Andes, 9 de San Miguel y 6 empates. Un duelo sumamente parejo que promete otro capítulo apasionante en la Primera Nacional. El Milrayitas hace ocho fechas que no gana, mientras que el Trueno Verde arrastra cuatro partidos sin victorias y sólo sumó un triunfo en los últimos diez partidos disputados.