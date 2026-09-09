Los Andes se quedó sin el triunfo en la última jugada ante Defensores de Belgrano

Los Andes perdonó, no lo liquidó y lo pagó muy caro en el final
En el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional, Los Andes tenía el triunfo en el bolsillo, pero desperdició varios contragolpes para liquidarlo en los minutos finales y Defensores de Belgrano consiguió el empate en última jugada del encuentro.
Franco Tisera, a los 30 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el Milrayitas, mientras que Leandro Ciccolini, en los últimos segundos del encuentro, clavó un golazo desde afuera del área para sellar el 1 a 1 final en el Bajo Núñez.
Este resultado fue un duro castigo para el equipo de César Monasterio, que falló un sinfín de contragolpes en el segundo tiempo y terminó defendiéndose muy cerca de su arco en un partido que tenía controlado y más allá de algunos centros de rival, lo manejaba sin sobresaltos.
En ese momento, cuando el local se volcó desesperadamente al ataque y generó un montón de espacios en campo propio, Los Andes desperdició un montón de contragolpe y por eso se volvió de Núñez masticando bronca, sin poder cortar la mala racha y con un empate que, si bien lo devolvió a la zona de Reducido, lo dejó con sabor a muy poco.
Final del partido: Defensores de Belgrano 1 vs. 1 Los Andes
Los Andes no lo liquidó, se defendió muy cerca de su arco y lo pagó caro. En la última, Defensores de Belgrano lo empató con un golazo y prolongó la mala racha del Milrayitas.
GOL DE DEFESORES DE BELGRANO
En la última jugada del partido, el local logró el empate con un golazo de Ciccolini, quien probó desde afuera del área y la clavó en el ángulo.
"Francotirador"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 9, 2026
Por el golazo de Leandro Ciccolini en la última jugada del partido para que Defensores de Belgrano le iguale el partido a Los Andes. pic.twitter.com/WNwriygzXH
Los Andes se volvió a salvar
En tiempo cumplido, y tras un cabezazo cruzado, Daniel Franco la sacó en la línea en la más clara del local en lo que va del partido.
Defensores respondió con una clara
El local armó juntó pases y armó una buena jugada colectiva para dejar a González sólo frente a López, pero el 1 de Los Andes no se comió el amague y se quedó con el gol del Dragón.
Una más para la visita: Los Andes merece más
El Milrayitas domina en juego y ahora estuvo cerca el segundo con un remate de Sergio Ortiz que rebotó en un rival y besó el travesaño.
El palo le negó el segundo a Los Andes
Valdez Chamorro probó con un tiro libre desde la medialuna y la pelota pegó en el palo.
Otra más para el Milrayitas
Mauricio Asenjo peleó la pelota tras un pelotazo, se quedó con el balón y probó con un fuerte remate, pero no pudo vencer a Alejandro Medina.
Los Andes se perdió el segundo
En el inicio del complemento, y gracias un buen contragolpe, Valdez Chamorro tuvo el segundo, pero definió mal.
Arrancó el segundo tiempo
En el Bajo Núñez, se disputan los últimos 45 minutos del duelo entre Los Andes y Defensores de Belgrano.
Final del primer tiempo: Defensores de Belgrano 0 vs. 1 Los Andes
Con el gol de Tisera, Los Andes se fue al descanso en ventaja en el estadio Juan Pasquale.
Sebastián López salvó a Los Andes
El arquero evitó el empate de Defensores con una buena atajada contra un palo tras un violento remate desde afuera del área.
¡GOOOL DE LOS ANDES!
A los 30 minutos, Franco Tisera conectó de media vuelta una pelota que bajó Asenjo y y marcó el 1 a 0 para Los Andes con una gran definición.
"Franco Tisera"Por el gol del jugador de Los Andes ante Defensores de Belgrano. pic.twitter.com/ztpXayaIJh— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 9, 2026
Inicio parejo y sin emociones
Los Andes y Defensores no lograron imponer condiciones en el inicio y el partido es, por el momento, lucha y con pocas emociones.
Arrancó el partido en el Bajo Núñez
Defensores de Belgrano y Los Andes ya juegan en el estadio Juan Pasquale por la fecha 21 de la Primera Nacional.
Las formaciones de Defensores de Belgrano y Los Andes
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Gonzalo Gamarra, Juan De Tomaso, Ian Pérez; Patricio Moyano, Ignacio Gutiérrez, Luis Jerez Silva, Leonardo Landriel; Ezequiel Aguirre y Enzo González.
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Alex Valdez Chamorro, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Peter Grance; Mauricio Asenjo y Franco Tisera.
Arbitro: Fabrizio Llobet.