Los Andes se quedó sin el triunfo en la última jugada ante Defensores de Belgrano

Los Andes perdonó, no lo liquidó y lo pagó muy caro en el final

En el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional, Los Andes tenía el triunfo en el bolsillo, pero desperdició varios contragolpes para liquidarlo en los minutos finales y Defensores de Belgrano consiguió el empate en última jugada del encuentro.

Franco Tisera, a los 30 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el Milrayitas, mientras que Leandro Ciccolini, en los últimos segundos del encuentro, clavó un golazo desde afuera del área para sellar el 1 a 1 final en el Bajo Núñez.

Este resultado fue un duro castigo para el equipo de César Monasterio, que falló un sinfín de contragolpes en el segundo tiempo y terminó defendiéndose muy cerca de su arco en un partido que tenía controlado y más allá de algunos centros de rival, lo manejaba sin sobresaltos.

En ese momento, cuando el local se volcó desesperadamente al ataque y generó un montón de espacios en campo propio, Los Andes desperdició un montón de contragolpe y por eso se volvió de Núñez masticando bronca, sin poder cortar la mala racha y con un empate que, si bien lo devolvió a la zona de Reducido, lo dejó con sabor a muy poco.